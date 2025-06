Nová ministerka sa s tým nekašle: Na pláži odhalila SEXI DEKOLT v plavkách a spôsbila vlnu reakcií

Nová ministerka sa ukázala v plnej kráse. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová, gettyimages.com, Facebook/Eva Decroix)

Decroix sa v žiadnom prípade nebojí ukázať na sociálnych sieťach. Fanúšikom sa totiž pred niekoľkými mesiacmi ukázala iba v plavkách. Je pochopiteľné, že tento jej krok sa ešte v roku 2024 stretol s rôznymi reakciami - kladnými, no aj zápornými.

Príjemne prekvapení muži

"Množstvo ľudí chodí v plavkách, no a vám to sekne. Nemáte sa za čo hanbiť," napísal istý Miroslav pod plavkovú fotku. Tento záber dokonca oslovil aj jej nevoličov. "Ako ODS-áčku vás nemám rád, ale tato fotka je super," zareagoval prispievateľ Ján.

(Zdroj: Facebook/Eva Decroix)

"Nepíšem v lete doktorát a môžem si dovoliť pri vode v sobotu chvíľku zaháľať. Tento rok je tiež prvé leto, čo sa nebojím fotiť v plavkách bez toho, aby som rafinovane schovávala ten či onen kus tela," pochválila sa ešte v lete 2024 pri spomínanej fotke Decroix.

Silný odkaz ženám

"Som aká som! Nezodpovedám za reakcie ani myšlienky iných. Nepotrebujem sa schovávať ani sa správať ako niekto, kým nie som. Milujem leto, milujem svoju ženskosť a chcem len zdieľať radosť z posledného slnečného víkendu. Majte sa dievčatá tiež rady. Viem, aký zložitý proces to u nás žien môže byť a ako veľmi naráža na predsudky, očakávania a reakcie okolia. Malé prsia, veľké prsia, taký či onaký zadok, má mať deti, veľmi dlho ich dojčí, bože ona nedojčí, mala by sa o seba starať alebo zase naopak hrá sa na dámičku, má zvládať toto a toto nerobiť. Nikdy nevyhoviete. Zoznam toho, aké by ste mali alebo nemali byť ich ako guľa pri nohe. Kašlite na to, je to váš život," odkázala ženskému osadenstvu Decroix.