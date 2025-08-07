Rwanda povolila antikoncepciu tínedžerom od 15 rokov: Nový zákon vyvolal rôzne reakcie

KIGALI - Stredoafrický štát Rwanda prijal zákon, ktorý tínedžerom od 15 rokov umožní používať antikoncepciu, a to bez súhlasu rodičov. Nový zákon má pomôcť znížiť počet tehotenstiev tínedžeriek. V pomerne konzervatívnej Rwande zákon vyvolal rozdielne názory, informovala agentúra AFP.
V tejto krajine s asi 13 miliónmi obyvateľov – z ktorých 40 percent má menej ako 15 rokov – za vlaňajší rok evidovali vyše 22.000 nechcených tehotenstiev u tínedžeriek. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pôrodnosť mladistvých klesá v subsaharskej Afrike najpomalšie zo všetkých regiónov sveta. Nový zákon povoľuje prístup k antikoncepčným tabletkám a implantátom, pričom poslanci rwandského parlamentu v texte zákona zdôraznili, že ako ochrana pred tehotenstvom by prednosť mali mať kondómy. Podľa parlamentnej správy za posledných päť rokov v Rwande otehotnelo nechcene 100.000 tínedžeriek.
Tehotenstvo a materstvo sú v Rwande hlavným dôvodom predčasného ukončenia školskej dochádzky. „Rwandské dievčatá sú sexuálne aktívne aj pred 15. rokom, preto je tento krok správny,“ povedal John Scarius z organizácie Great Lakes Initiative for Human Rights and Development. Scarius očakáva, že nový zákon povedie k zníženiu počtu tínedžerských tehotenstiev, menšiemu počtu predčasných odchodov zo školy, eliminácii ilegálnych potratov, ako aj k poklesu úmrtí súvisiacich s potratmi. Niektorí rodičia však so zmenami nesúhlasia. „Predstava, že 15-ročné dieťa odchádza do školy s kondómami, je hrozná. Podporí to nemorálnosť a potraty,“ myslí si bývalá zdravotníčka a matka Karemera Charlotteová. V Rwande je potrat zakázaný - s výnimkou prípadov znásilnenia, incestu alebo núteného manželstva.