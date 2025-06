Šok v obľúbenej destinácii Slovákov: Bojuje s nebezpečnou nákazou! Už spôsobila smrť

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Prvý mŕtvy a ďalší nakazení

Thajsko oficiálne potvrdilo prvý smrteľný prípad nákazy antraxom, známym aj ako slezinová sneť. Obeťou sa stal 53-ročný muž, ktorý podľa lekárov pôvodne vyhľadal pomoc kvôli zdanlivo nevinnej rane na ruke. Tá sa objavila približne dva týždne po tom, čo porazil kravu, píše Daily Mail.

Jeho stav sa však rapídne zhoršil: koža okolo rany sčernela, uzliny mu opuchli, trpel kŕčmi a závratmi. V nemocnici zomrel len tri dni po prijatí.

Okrem neho sa nakazili ďalší štyria ľudia – traja muži a jedna žena vo veku 35 až 50 rokov. Všetci pochádzajú z provincie Mukdahan na severovýchode krajiny a podľa miestnych úradov boli pravdepodobne v kontakte s nákazou kontaminovanými zvieratami alebo ich produktmi.

Podozrivé mäso a kontaminované náčinie

Laboratórne testy, ktoré vykonali thajské úrady, potvrdili, že ide skutočne o infekciu spôsobenú baktériou Bacillus anthracis. Stopy antraxu sa našli nielen v mäse uhynutých hospodárskych zvierat, ale aj na kuchynskom náčiní, ktoré s ním prišlo do styku.

Tri zo štyroch nakazených osôb sa už medzičasom úplne zotavili a boli prepustené z nemocnice.

WHO upokojuje, riziko pre turistov je vraj nízke

Napriek vážnosti situácie Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že vďaka prísnym opatreniam v oblasti verejného zdravia, ktoré Thajsko zaviedlo, je riziko medzinárodného šírenia nákazy prostredníctvom zvierat minimálne.

„V súčasnosti je vďaka prísnym opatreniam v oblasti verejného zdravia zavedeným Thajskom riziko medzinárodného šírenia chorôb prostredníctvom presunov zvierat nízke,“ uviedla WHO.

Tichý zabijak s temnou históriou

Antrax je obávaná infekcia nielen pre svoju agresívnosť, ale aj pre spojitosť s bioterorizmom. Ak sa nelieči, môže sa rozšíriť do lymfatických uzlín a krvného obehu, čo často končí fatálne.

Nakaziť sa človek môže pri kontakte s infikovanými zvieratami alebo ich produktmi – medzi ľuďmi sa však infekcia bežne nešíri.

Exotická dovolenka s otáznikom

Thajsko zostáva atraktívnym cieľom letných ciest, no aktuálny výskyt antraxu vrhá na túto idylu tieň neistoty. Cestujúci by mali zvýšiť opatrnosť pri kontakte so živočíšnymi produktmi, obzvlášť mimo turistických oblastí.