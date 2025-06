Šokujúci únik dokumentu ruskej tajnej služby: Moskva a Peking sú kamaráti len naoko! Rusi Číňanom neveria

Vladimir Putin a Si Ťin-pching (Zdroj: SITA/Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Oficiálne Rusko hlási spoluprácu s Čínou. Neoficiálne Moskva považuje Peking za nepriateľa, ktorý vznáša územné nároky na ruský Ďaleký východ. Uviedol to denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na uniknutý dokument ruskej tajnej služby FSB.