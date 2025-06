Obľúbené dovolenkové destinácie sprísňujú PRAVIDLÁ: Nové dane, zákazy a tie pokuty... Šialené sumy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MADRID - Turisti, ktorí sa tento rok chystajú na dovolenku alebo napríklad len výlet do Španielska, Talianska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Portugalska či Holandska, by si mali vopred zistiť, aké opatrenia v danej destinácii platia. Od poplatkov za jednodňový výlet v talianskych Benátkach po zákaz alkoholu na Mallorke a obmedzenie fajčenia v Paríži - krajiny naprieč kontinentom sprísňujú pravidlá, aby ochránili svoju infraštruktúru, kultúrne dedičstvo a kvalitu miestneho života.

Španielsko: Nové dane a pokuty

Španielsko zostáva vďaka teplej a slnečnej klíme, 5000 kilometrov dlhému pobrežiu a jedlu a vínu jednou z hlavných turistických destinácií na svete. Ako informoval server Euronews, v roku 2024 Španielsko navštívilo rekordných 94 miliónov turistov - o desať percent viac ako v roku 2023.

Potom sa niet čo čudovať, že miestne úrady sa snažia o udržateľnosť turistického ruchu, predovšetkým na miestach ako Barcelona, Málaga alebo Ibiza. V Katalánsku treba počítať so zvýšením turistickej dane až na 15 eur - a Barcelona k tomu pridáva vlastný poplatok 6,75 eura za päťhviezdičkové hotely. Obmedzený je teraz príchod výletných lodí do Barcelony a krátkodobé prenájmy majú byť do roku 2030 úplne zrušené. A nedá sa počítať s obľúbenou autobusovou linkou do parku Güell - bola odstránená z turistických máp.

(Zdroj: Getty Images)

V Malage miestne úrady zakázali nové nájmy v 43 štvrtiach a uložili pokutu 750 eur za chôdzu bez trička centrom mesta. Na Ibize a Mallorke medzitým zaviedli prísny zákaz predaja alkoholu v obchodoch medzi 21:30 a 8:00. Pitie alkoholu na uliciach? Môže stáť až 3000 eur.

Taliansko: nové poplatky, zákazy a pokuty za selfie

Proti nadmernému turistickému ruchu sa rozhodlo začať bojovať aj Taliansko, ktoré nasadilo také "zbrane", ako sú vstupné poplatky, obmedzenie počtu osôb v turistických skupinách či zóny pre selfie.

Benátky vyberajú od turistov, ktorí prídu na jednodňový výlet, poplatok päť eur pri rezervácii vopred a desať eur bez nej. Ak sa niekto pokúsi poplatku vyhnúť, hrozí pokuta až 300 eur. Mesto tiež zakázalo sprievodcom používať megafóny, obmedzilo veľkosť turistických skupín na 25 osôb a zakázalo kúpanie v kanáloch - za porušenie pravidla treba počítať s pokutou 1000 eur.

(Zdroj: Getty Images)

V severotalianskom Portofine nejde o to, čo človek robí, ale ako dlho to robí. Keď sa bude príliš dlho venovať obstarávaniu selfie na nábreží, môže dostať pokutu 270 eur. V Sorrente zase prechádzka v plavkách kdekoľvek inde ako na pláži alebo okolo bazéna môže znamenať pokutu až 500 eur. Rovnako prísni sú v Ríme, kde dbajú na slušné oblečenie, zakazujú konzumáciu jedla v blízkosti pamiatok a zakročiť sa rozhodli aj proti vešaniu "zámkov lásky" na mosty.

Niektoré talianske miesta sa rozhodli zamedziť prílišnému návalu návštevníkov. Ako napísal server Forbes, Pompeje tento rok obmedzujú počet turistov na 20 000 denne. V Ríme môže byť v Koloseu kedykoľvek maximálne 3000 návštevníkov. Pláže na Sardínii teraz vyžadujú predbežnú rezerváciu cez aplikáciu a miesta ako pláž Tuerredda vpustia len 1100 návštevníkov denne.

Francúzsko: Zákaz alkoholu a fajčenia

Vo Francúzsku úrady čoraz častejšie žiadajú návštevníkov, aby prejavovali viac rešpektu. Hoci sa piknik s vínom a syrom v parížskom parku alebo pri Seine môže zdať veľmi romantický, pitie alkoholu je na mnohých verejných miestach zakázané, takže by si návštevníci mali radšej vopred zistiť pravidlá. Ak budú pristihnutí, pokuta môže dosiahnuť až 135 eur.

(Zdroj: Getty Images)

Viaceré mestá na Azúrovom pobreží zakázali príliš odhaľujúce plavky mimo pláže, vrátane Cannes, kde za chôdzu bez trička alebo v bikinách hrozí pokuta až 38 eur, a nepomôže ani elegantný plážový pléd.

Od 1. júla bude vo Francúzsku platiť nový zákaz fajčenia vo vonkajších priestoroch. Bude sa vzťahovať na pláže, parky, verejné záhrady, autobusové zastávky a športoviská. Vo vonkajších kaviarňach a baroch bude fajčenie stále povolené a zákaz sa tiež nevzťahuje na vaping - zatiaľ, napísal server Travel and Tour World.

Grécko: Ochrana pamiatok a pláží

Jasné hranice sa rozhodlo nastaviť tiež Grécko, predovšetkým pokiaľ ide o historické pamiatky a malebné ostrovy. Akropolis teraz môže navštíviť iba 20 000 ľudí denne. Vyraziť do Akropoly vo vysokých podpätkoch? Radšej nie, pokuta za poškodenie mramoru môže dosiahnuť až 900 eur, napísal Forbes.

(Zdroj: TASR/AP Photo/Petros Giannakouris)

Na ostrovoch Santorini a Mykonos musia teraz návštevníci výletných lodí platiť poplatok 20 eur. Na Santorini je stanovený limit 8000 návštevníkov na deň pre výletné lode. A pozor na zbieranie mušlí alebo oblázok - pokuty môžu dosiahnuť až 1000 eur. A najmenej 70 percent verejných pláží musí zostať bez komerčných ležadiel.

Chorvátsko: Ticho a rešpekt v mestách

Aj Chorvátsko zavádza kroky, ktoré majú zamedziť neukáznenému správaniu turistov a zmierniť davy, predovšetkým v miestnych najobľúbenejších letoviskách. V Splite je prísne zakázané prechádzať sa historickým centrom mesta v plavkách, v horšom prípade v spodnej bielizni, hrozí za to pokuta až 150 eur. Na neďalekom Hvari môže za pitie alkoholu na verejnosti padnúť pokuta až 600 eur a v noci by tu malo byť pokojnejšie - vonkajší hluk nesmie prekročiť 85 decibelov, čo zodpovedá zhruba zvuku rušnej reštaurácie.

(Zdroj: Getty Images)

V Dubrovníku, ktorý patrí medzi najnavštevovanejšie lokality v Európe, spustili miestni úradníci kampaň nazvanú Rešpektte mesto, ktorá sa zameriava na všetko od nadmerných davov po nevhodné správanie. V meste teraz môžu kotviť len dve výletné lode denne. Konzumácia jedla alebo pitia v blízkosti kultúrnych pamiatok môže na mieste vyniesť pokutu až 700 eur a v krajnom prípade môže nasledovať aj žaloba. Zrušené tu boli stánky so suvenírmi, znížil sa počet miest v kaviarňach či obmedzila taxislužba. Cieľom je pokojnejšie a živšie mesto ako pre miestnych obyvateľov, tak pre turistov.

Portugalsko: Najvyššie pokuty v Európe

Najvyššie pokuty za nevhodné správanie na verejnosti zaviedlo Portugalsko. Táto krajina je síce preslávená pohodovými plážovými mestečkami, ale turisti si nemajú pliesť uvoľnenú atmosféru s voľnými mravmi. V Albufeire môžu ľudia pristihnutí v plavkách v meste, a nie na pláži dostať pokutu až 1500 eur. Nahota na verejnosti? Ešte viac. A ak si na pláž niekto prinesie hlasný reproduktor, musí sa pripraviť na vysoké pokuty - za rušenie pokoja až 36 000 eur.

(Zdroj: Getty Images)

Úrady tiež trestajú pitie alkoholu na ulici, plávanie a močenie na verejnosti. Nejde len o etiketu - je to vážny problém verejného poriadku a jeho dodržiavanie je prísnejšie ako kedykoľvek predtým, napísal Forbes.

Amsterdam: Mesto mení svoju povesť

Holandský Amsterdam už zo seba striasol povesť mesta večierkov a chce, aby to svet vedel. Po tom, ako predchádzajúce kampane zamerané na hlučných turistov zlyhali, mesto prikročilo k prísnejším opatreniam. V roku 2025 je v uliciach štvrte červených lucerní zakázané fajčenie marihuany. Veľké zaoceánske výletné lode? Zákaz kotvenia v centre mesta. To samo o sebe zníži počet turistických vstupov o viac ako 270 000 ročne.

(Zdroj: Getty Images)

Ľudia sa majú baviť potichu. Bary sa teraz zatvárajú skôr, na oslavy na lodiach sa vzťahujú nové obmedzenia a sprievodcovia musia pri vedení veľkých skupín dodržiavať prísnejšie pravidlá. Od minulého roka je dokonca k dispozícii online kvíz - Pravidlá Amsterdamu, ktorý má návštevníkov prinútiť k zamysleniu nad svojím správaním, ešte predtým ako do mesta vyrazí.

Nemecko a Cyprus: Ticho a disciplína za volantom

Medzi krajiny zakazujúce hlučné správanie turistov sa pridalo Nemecko a v mestách, ako je Berlín, sa čoraz častejšie presadzujú vyhlášky o hluku a zákazy konzumácie alkoholu na verejnosti vo štvrtiach, ktoré už majú dosť párty turistiky. Veľa draho v Nemecku môže prísť zlé správanie za volantom. Kričanie urážok alebo hrubé gestá počas jazdy na ostatných vodičov alebo políciu sa považujú za "cestnú zúrivosť" a môžu vyniesť pokutu až 4000 eur.

undefined (Zdroj: Getty Images)

A pokiaľ ide o riadenie - jesť alebo piť čokoľvek za volantom vozidla na Cypre, a to vrátane pitia vody z fľaše, je nezákonné a hrozí pokuta 85 eur. Považuje sa to za rozptyľovanie pozornosti vodiča a miestna polícia dodržiavanie tohto predpisu vymáha, napísal Forbes.