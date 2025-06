Čína podľa Trumpa súhlasí s obnovením dodávok kovov vzácnych zemín

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Kiichiro Sato)

WASHINGTON - Čínsky prezident Si Ťin-pching súhlasí s obnovením dodávok kovov vzácnych zemín do Spojených štátov, povedal v piatok americký prezident Donald Trump. Prezident uviedol, že sa ešte nerozhodol, či zavedie ďalšie sankcie proti Rusku, ktoré zvažuje americký Senát. Dodal tiež, že čoskoro rozhodne o budúcom šéfovi centrálnej banky a starostlivo zváži, či obmedziť vládne zákazky miliardárovi Elonovi Muskovi.

Si Ťin-pching súhlasil s obnovením dodávok kovov vzácnych zemín a magnetov do USA, povedal Trump na palube lietadla Air Force One. Obaja prezidenti spolu telefonovali vo štvrtok na žiadosť šéfa Bieleho domu.

Sankcie na Rusko

Americký Senát zvažuje návrh zákona, ktorý by uvalil ďalšie prísne sankcie na Rusko za vojnu na Ukrajine. Zaviedol by tiež sankcie na krajiny, ktoré s ním obchodujú. "Ešte som sa nerozhodol, či ich použijem," povedal Trump k sankciám novinárom na palube prezidentského špeciálu. "Použijem ich, ak to bude potrebné," dodal.

Jasnejšie má americký prezident ohľadom budúcej hlavy americkej centrálnej banky (Fed). Rozhodnutie o novom šéfovi banky podľa neho padne čoskoro. Terajší šéf Fedu Jerome Powel má pritom zostať na čele banky až do mája 2026. Trump zopakoval, že dobrý šéf Fedu by podľa neho znížil úrokové sadzby.

Americký prezident tiež oznámil, že neplánuje hovoriť so svojím bývalým spojencom, miliardárom Elonom Muskom. Vládne zákazky si podľa neho Musk udrží, len ak to bude prospešné ako pre neho, tak pre krajinu. Trump pripojil, že je to veľa peňazí a že dúfa, že Muskovi sa darí s jeho firmou Tesla, ktorej akcie vo štvrtok po vyhrotení sporu medzi oboma mužmi prudko oslabili.