Desivá pokuta: Vodič musí zaplatiť 28-tisíc eur! Neuhádnete, koľkokrát prekročil rýchlosť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

RÍM - Neviditeľný radar, skrytý v zákrute za hustým živým plotom, spôsobil jednému mužovi z Piemontu nočnú moru. V priebehu šiestich mesiacov prišlo Andreovi Ferrettovi neuveriteľných 100 pokút. Teraz mu úrady hrozia exekúciou a on sa púšťa do boja, ktorý už dávno nie je len o peniazoch.

„Niekde je chyba – a nie je vo mne,“ tvrdí zúfalý pracovník z Piemontu

Andrea Ferretto, 40-ročný zamestnanec supermarketu, denne dochádzal do práce z Nizza Monferrato do neďalekého mesta Tortona. Šesť mesiacov jazdil po rovnakej trase – ráno tam, večer späť. A zakaždým míňal radar v obci Bazzana di Mombaruzzo. A práve ten sa mu stal osudným.

„Za tú dobu mi prišlo sto pokút. Hovoríme o šiestich mesiacoch! To znamená, že ma radar zachytil prakticky každý deň, niekedy aj dvakrát,“ vyhlásil Ferretto pre portál Il Nazionale. Problém je podľa neho v tom, kde radar stojí – v polovičnej zákrute a za trojmetrovým živým plotom, takže vodiči nemajú šancu ho zazrieť včas.

Zákon na jeho strane? Možno – ale prišiel neskoro

Ferretto sa odvoláva na rozhodnutie Najvyššieho kasačného súdu Talianska, podľa ktorého musia byť rýchlostné radary jasne označené a viditeľné. „Tento bol nielen zamaskovaný zeleňou, ale navyše neexistuje dôkaz, že bol vôbec riadne schválený,“ tvrdí Andrea.

Je si vedomý, že nie je dokonalý. „Aj ja robím chyby. Ale tri-štyri pokuty za pol roka by som pochopil. Nie stovku! Nie je možné, aby som vedome porušoval predpisy takto pravidelne.“

Lenže zákon je neúprosný. Pokuty pochádzajú z roku 2021, no doručované boli až počas rokov 2022 a 2023. A keďže Ferretto často cestoval, mnohé z oznámení objavil vo svojej schránke príliš neskoro na to, aby sa mohol brániť. Niektoré odložil s tým, že sa k nim vráti neskôr – až ho napokon dobehla krutá realita: balík dokumentov so všetkými pokutami a celkovou sumou.

28-tisíc eur pokuty. A výplata 1 100 eur mesačne

Výsledná suma, ktorú má zaplatiť, je šokujúca: viac než 28 000 eur. Pri jeho mesačnom príjme 1 100 eur je to suma, ktorá ho existenčne ohrozuje. A štát už nekoná v rukavičkách – len minulý piatok mu prišlo oficiálne upozornenie, že ak nezačne platiť, úrady mu zabavia auto aj skúter, jeho jediné dopravné prostriedky.

Bojuje za iných. A za zmenu systému

Andrea Ferretto sa však nevzdáva. Hoci mu právnik povedal, že na formálne odvolanie je neskoro, muž sa rozhodol pustiť do kampane. „Chcem dosiahnuť, aby ten radar premiestnili. Aby bol viditeľný. Aby ostatní nedopadli ako ja,“ vyhlásil.

Jeho prípad poukazuje na tichú, ale zásadnú otázku: je účelom dopravného dohľadu skutočná bezpečnosť – alebo tichý lov na pokuty?