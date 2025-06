Ministri obrany NATO sa dohodli na nových záväzkoch pre obranu, uviedol Rutte

Generálny tajomník NATO Mark Rutte (vľavo) búcha kladivom na znamenie začiatku zasadnutia ministrov obrany NATO v sídle NATO v Bruseli. (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo)

BRUSEL - Ministri obrany členských štátov NATO sa podľa generálneho tajomníka Aliancie Marka Rutteho vo štvrtok dohodli prijať „súbor nových ambicióznych záväzkov“, ktorými v nasledujúcich rokoch prispejú k obrane NATO. Informuje o tom denník The Guardian.

Podľa Rutteho súbor záväzkov opisuje, do čoho musia spojenci „v nadchádzajúcich rokoch investovať... aby sa zachovalo silné odstrašovanie a obrana“ a aby Aliancia udržala v bezpečí svojich obyvateľov. Šéf NATO tvrdí, že dohoda ministrov je prvým dôležitým krokom na splnenie týchto cieľov. Rozhodnutie o financovaní sa však príjme až na nadchádzajúcom summite NATO, ktorý sa bude konať 24. až 25. júna v holandskom Haagu.

„Chcem, aby tento summit vyvolal rozruch,“ povedal Rutte novinárom po stretnutí ministrov obrany NATO v Bruseli s tým, že jeho cieľ investovať päť percent HDP do obrany má širokú podporu, píše Reuters. „Navrhnem investičný plán, ktorý bude predstavovať celkovo päť percent HDP na investície do obrany - 3,5 percenta HDP pôjde na základné výdavky v rámci obrany a 1,5 percenta HDP ročne na investície súvisiace s obranou a bezpečnosťou, ako je infraštruktúra a priemysel,“ upresnil šéf NATO. Deklarácia summitu sa zameria na výdavky, produkciu obranného priemyslu a podporu Ukrajiny, no doposiaľ neexistuje medzi spojencami konsenzus na finálnej verzii, dodal Rutte podľa Reuters.