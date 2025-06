Európska únia chce na samite G7 v Kanade riešiť štyri priority, uviedla Von der Leyenová

Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/AP/Virginia Mayo)

BRUSEL - Európska únia prišla na samit skupiny G7 so štyrmi kľúčovými prioritami. Uviedla to v nedeľu večer (15. 6.) predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas spoločnej tlačovej konferencie so šéfom Európskej rady Antóniom Costom v kanadskom Kananaskise.