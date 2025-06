Dráma v Chorvátsku: Chlapca (6) uhryzol jeden z najjedovatejších hadov v Európe!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

DVOR – Detská hra za domom sa pre sa stala takmer osudnou. Dieťa v predškolskom veku uhryzol v záhrade veľmi nebezpečný had, ktorý patrí v Európe medzi najjedovatejšie plazy. Ihneď muselo byť prevezené do nemocnice. Rozhodovali minúty.

V chorvátskej obci Dvor, Sisacko-moslavisnká župa, došlo počas bežného dňa k desivej situácii. Na záhrade rodinného domu uhryzol len šesťročné dieťa veľmi jedovatý had. Informuje o tom Dnevnik. Chlapec popísal, že had bol čierny a mal na sebe vzory. Keďže podobné znaky má vretenica, bol mu ihneď zabezpečený transport do nemocnice.

Rýchla aplikácia protijedu

Vretenica, alebo zmija, patrí medzi najjedovatejšie hady v Európe. Vo Všeobecnej nemocnici v Sisaku musel byť chlapcovi unáhlene aplikovaný protijed. "Dieťa prišlo na detskú pohotovosť a odtiaľ ho presunuli na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde mu pravidelne podávali dávky protijedu. Chlapec bol hospitalizovaný s opuchom a začervenaným miestom v okolí uhryznutia," povedala hovorkyňa nemocnice v Sisaku.

Chlapec bol hospitalizovaný s opuchom a začervenaným miestom v okolí uhryznutia. Nemal problémy s dýchaním ani s krvným tlakom. Zdravotný stav chlapca sa výrazne zlepšil po aplikovaní druhej dávky protijedu. Zo Sisaku bol prepustený do Záhrebskej klinickej nemocnice na ďalšie vyšetrenia. V súčasnej dobe je mimo ohrozenia života.

(Zdroj: Getty Images)

"V lekárňach máme stále k dispozícii dostatočné množstvo dávok protijedu. Hocikedy sa môže objaviť pacient, ktorého pohryzie alebo uštipne niečo jedovaté," dodáva hovorkyňa nemocnice v Sisaku.

Premnoženie hadov

Problém s veľkým výskytom vreteníc riešili v Chorvátsku aj minulý rok. Hady tam pred letnou sezónou pohrýzli najmenej štyroch ľudí. Miestni tvrdia, že problémom premnoženia sú farmaŕi, ktorí sa nestarajú o svoje polia, píše N1 info.