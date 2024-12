K tragédii veľa nechýbalo: VIDEO Pozrite, čo číhalo v detskej postieľke! Rodičia si to takmer nevšimli

(Zdroj: Facebook/Snake Catchers Brisbane & Gold Coast)

QUEENSLAND - Austrália je krajina viacerých lákadiel, vyzerá úžasne, ale predstava, že sa k vám môže kedykoľvek do domácnosti dostať had, je desivá. Svoje o tom vie aj rodina z Queenslandu. Na posteli ich dcéry sa totiž vyvaľoval smrteľne nebezpečný plaz.

Istá rodina v Queenslande mala obrovské šťastie, keď si včas všimli smrteľne nebezpečného hada, ktorý sa skrýval v kope detských hračiek na váľande malého dievčatka. Po hrozivom náleze v posteli svojej dcéry si rodina zavolala zamestnancov spoločnosti Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, aby ich zbavili neželaného hosťa. Neskôr na Facebooku zverejnili fotografiu plaza, ako leží uprostred postele obklopený hračkami. „Tento veľmi jedovatý had bol dnes ráno odstránený z detskej postele v Jimboombe po tom, čo sa pokúsil splynúť s hračkami,“ uviedli v príspevku. Následne sa podelili o video, na ktorom jeden zo zamestnancov spoločnosti odstraňuje hada z postele, položí ho na podlahu a vloží veľkého vreca.

Zviera sa zrejme dostalo do detskej izby cez otvorené dvere domu. Používatelia sociálnej siete boli z príspevku šokovaní. „Ja sa do Jimboomby neponáhľam,“ napísal jeden z nich. „A dosť, sťahujem sa,“ vtipkoval druhý, zatiaľ čo tretí napísal: „Ach, čert to ber! Nie, nie, nie, nie.“ Niekto napísal, že rodina mala obrovské šťastie, že sa plaz našiel. „Wow, taký pohodový kamarát! Sám sa dostal do vreca,“ poznamenal jeden z nich. „Celkom dobrý had! Ešte šťastie, že sa našiel skôr, ako ho to dievčatko vyplašilo.“

Podobne ako mnohé iné živočíchy, sú aj hady v skutočnosti plaché a agresívne sa správajú len vtedy, ak sa cítia ohrozené. Podľa informácií išlo o Pseudechis porphyriacus, ktorý sa nachádza najmä vo východných častiach krajiny. Podľa Austrálskeho múzea má tento plaz stredne veľkú až robustnú postavu a hlavu sotva oddelenú od krku a prevažne čierne telo s červeným podbruškom. Ako informuje časopis Australian Geographic, ide o jedovatý druh a jeho uhryznutie môže byť smrteľné.