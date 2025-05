Čína kritizuje Macrona za spájanie konfliktu na Ukrajine s Taiwanom: Označuje to za nesprávne prirovnanie

Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/Manon Cruz, Pool via AP)

PEKING - Čína sa v sobotu ohradila voči francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi za to, že dal do súvislosti konflikt na Ukrajine s osudom Taiwanu, a uviedla, že tieto dve záležitosti sú „odlišnej povahy a vôbec sa nedajú porovnávať“. Informuje o tom agentúra AFP.

„Porovnávať otázku Taiwanu s otázkou Ukrajiny je neprijateľné,“ uviedlo čínske veľvyslanectvo v Singapure na sociálnych sieťach deň po tom, ako Macron varoval ázijských predstaviteľov obrany, aby nevnímali ruskú inváziu na Ukrajinu ako vzdialený problém. „Ak si uvedomíme, že Rusko by mohlo zabrať časť územia Ukrajiny bez akýchkoľvek obmedzení, bez akýchkoľvek zábran, bez akejkoľvek reakcie svetového poriadku, ako by ste vyjadrili to, čo by sa mohlo stať na Taiwane?“ povedal Macron na každoročnom bezpečnostnom fóre Dialóg Šangri-La v Singapure.

„Čo by ste robili v deň, keď sa na Filipínach niečo stane?“ dodal šéf Elyzejského paláca. Čínske veľvyslanectvo odpovedalo, že „otázka Taiwanu je výlučne vnútornou záležitosťou Číny“. „Na svete je len jedna Čína a Taiwan je neodňateľnou súčasťou jej územia,“ uviedla čínska ambasáda v Singapure. Hoci Taiwan považuje sám seba za suverénny štát, Čína uviedla, že nevylučuje použitie sily na jeho ovládnutie.

Americký minister obrany Pete Hegseth v sobotu na rovnakom podujatí varoval, že Čína sa „nespochybniteľne pripravuje“ na použitie vojenskej sily s cieľom narušiť rovnováhu síl v indicko-tichomorskom regióne. Dodal, že čínska armáda buduje kapacity na napadnutie Taiwanu a „nacvičuje skutočný útok“. „Je verejne známe, že čínsky prezident Si Ťin-pching nariadil svojej armáde, aby bola schopná invázie na Taiwan do roku 2027. PLA trénuje každý deň na to, aby to dokázala,“ povedal šéf Pentagónu s odkazom na Čínsku ľudovú oslobodeneckú armádu (ČLOA).