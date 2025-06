Katastrofálny koniec dovolenky: Slováci uviazli na niekoľko dní na letisku v Abu Dabí! Zasahovala proti nim polícia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Marko Erd)

ABU DABÍ - Namiesto návratu domov sa začala nočná mora. Stovky pasažierov vrátane Slovákov, Čechov, Poliakov a ďalších Európanov uviazli na letisku v Abu Dabí bez istoty, či a kedy sa vôbec dostanú domov. Technické poruchy lietadiel, opakované presuny z lietadla späť do haly a napokon policajný zásah kvôli frustrácii cestujúcich. Tí hovoria o ponížení, bezmocnosti a chaose, aký by nečakali ani v rozvojovej krajine.

Tri neodlety, žiadne riešenie

Spojené arabské emiráty sa pre stovky európskych turistov, medzi nimi aj Slovákov, zmenili na pascu. Let z Abu Dabí do Viedne mal podľa plánu odletieť v sobotu. Cestujúci, medzi nimi aj Češka s mamou, už sedeli v autobuse na ploche, keď im oznámili prvú poruchu lietadla spoločnosti Wizz Air. Všetci sa museli vrátiť späť do haly, píše TN.cz.

Zlyhanie malo byť dočasné, opravovalo sa cez noc. No v nedeľu sa história zopakovala: náhradný stroj opäť neodletel. Ľudia nasadli, čakali, a znovu ich vysadili späť. A keď sa konečne objavila nádej v podobe ďalšieho pravidelného letu, scenár sa opakoval ešte raz. Ani v pondelok nič.

Zúfalstvo, výbuch emócií a polícia na scéne

„Väčšina pasažierov stále trčala na letisku, bez akejkoľvek istoty, či sa niekam dostanú,“ povedala cestujúca ešte v pondelok ráno. Patria k šťastnejšej skupine, ktorá dostala izbu v letiskovom hoteli. Ostatní spali na stoličkách či na zemi.

Situácia však rýchlo eskalovala. Po ďalšom zrušenom lete vypukla medzi cestujúcimi frustrácia, na palube lietadla prepukla otvorená nespokojnosť a k halám bola privolaná polícia. Tá zakázala akékoľvek nahrávanie videí či fotografovanie. Chaos dosiahol vrchol.

Plné lietadlo a opäť nič. Tentoraz 240 ľudí v pasci

Letecká spoločnosť následne ponúkla preplánovanie letu do poľského Krakova. No ani ten neodletel – kvôli ďalšej technickej poruche. Lietadlo bolo do posledného miesta obsadené – 240 ľudí, medzi nimi aj Slováci, Poliaci a niekoľko Čechov, znovu ostalo stáť.

Aby sa situácia nezvrtla ešte viac, letištný manažment konečne konal. Cestujúcim vydali kufre, ktoré predtým odmietali vydať, a poľskú skupinu ubytovali v hoteli mimo letiska, na pláži. Dostali aj poukazy na jedlo. Vyzeralo to, že konečne nastal obrat – no pre mnohých prišiel neskoro.

Slováci stále uviaznutí. Lietadlo do Viedne zmizlo z tabule

Niektorí sa rozhodli čakať ďalej, iní už stratili nervy. Spomínaná Češka si spolu s mamou kúpila na vlastné náklady letenku domov u inej spoločnosti. „Už letíme do Viedne, ale stále som v kontakte s pani zo Slovenska, ktorá tam ostala. Hovorí, že let do Krakova je naplánovaný o pol druhej. Ten pôvodný sobotný let do Viedne – ten už na tabuli vôbec nie je,“ opísala pre TN.cz.

Zúfalstvo ako turistická vizitka

Pasažieri hovoria o nekompetentnosti, nedostatku informácií a chaose. Celý incident vrhá tienistý obraz na fungovanie letiska v Abu Dabí aj na reputáciu nízkonákladovej spoločnosti Wizz Air. Niektorí z uviaznutých teraz zvažujú právne kroky a požadujú odškodné.

Kým niektorí Slováci už doma rozprávajú otrasné zážitky, iní stále čakajú v termináli, kde sa dni vlečú ako večnosť a nádej sa mení na rezignáciu.