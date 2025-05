Netanjahu dal znova sľub, že privedie domov všetkých rukojemníkov: Hamas je údajne tvrdohlavý

izraelský premiér Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Yair Sagi/Pool Photo via AP)

„Ak to nedosiahneme dnes, dosiahneme to zajtra, a ak nie zajtra, tak pozajtra. Nevzdávame sa. Máme v úmysle priviesť ich všetkých späť, živých aj mŕtvych,“ povedal Netanjahu v prejave pri príležitostí Dňa Jeruzalema, ktorým si Izrael pripomína dobytie východného Jeruzalema počas vojny v roku 1967. „Úloha v Gaze, vrátane úlohy priviesť späť našich rukojemníkov, nás zamestnáva každý deň a každú noc,“ skonštatoval Netanjahu podľa portálu The Times of Israel (TOI).

Hamas odmieta ponuky na prímerie

Hamas je podľa slov izraelského premiéra „tvrdohlavý“ a odmieta ponuky na prímerie. Netanjahu tiež upozornil, že o palestínskej skupine to isté hovorí aj osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff. V súčasnosti prebiehajú ďalšie rokovania o prímerí v Gaze. Agentúry AFP a Reuters v pondelok s odvolaním na nemenovaného palestínskeho predstaviteľa blízkeho Hamasu informovali, že militantné hnutie súhlasilo s Witkoffovým návrhom dohody o prímerí. Hovorca osobitného amerického vyslanca však toto tvrdenie poprel.

Netanjahu opakovane vyhlasuje, že Izrael privedie domov všetkých rukojemníkov, ktorých militanti zadržali počas útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy. Z dovedna 251 rukojemníkov, ktorých počas útoku zavliekli do Gazy, tam stále zostáva 57, pričom izraelský premiér minulý týždeň vyhlásil, že 20 z nich je „určite nažive“. Izrael medzitým naďalej pokračuje v útokoch v Pásme Gazy, kde podľa záchranárov v pondelok zahynulo najmenej 52 ľudí.