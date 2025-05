Po triumfe v Cannes čakali iránskeho režiséra v Teheráne ovácie jeho priaznivcov

Režisér Džafar Panahí, držiteľ Zlatej palmy za film "Bola to len nehoda", pózuje fotografom počas slávnostného odovzdávania cien na 78. medzinárodnom filmovom festivale v Cannes, (Zdroj: SITA/AP Photo/Natacha Pisarenko)

PARÍŽ/TEHERÁN - Iránskeho režiséra Džafara Panáhího, ktorý na tohtoročnom festivale získal Zlatú palmu za svoj film "It Was Just an Accident", čakali v pondelok po návrate do Teheránu ovácie jeho fanúšikov. Mnohí ho prišli privítať na letisko v Teheráne a videozáznamy zverejnili na sociálnych sieťach, informovala agentúra AFP.

Panáhí bol v Iráne roky perzekvovaný – mal zákaz vycestovať, svoje filmy nakrúcal potajomky a niekoľkokrát bol aj vo väzení. Na festival v Cannes mu povolili vycestovať prvýkrát po 15 rokoch, pričom tam hneď aj zvíťazil. Po návrate do Teheránu v pondelok v skorých ranných hodinách ho na letisku vítal dav podporovateľov, niektorí z nich skandovali: „Žena. Život. Sloboda.“ Išlo o slogan z protestov, ktoré sa v Iráne odohrávali v rokoch 2022 - 2023 a vážne otriasli tamojším režimom. Režisér pritom ešte na záver pobytu v Cannes pripúšťal, že po návrate do Iránu by ho mohlo opäť čakať väzenie.

„Keď nakrúcate filmy ako tento, viete, že za to musíte zaplatiť nejakú cenu. Môže to byť väzenie alebo tisíc iných vecí,“ povedal v rozhovore, ktorý sa uskutočnil v nedeľu ráno a odvysielala ho v pondelok stanica France Inter. Panáhí doplnil, že je na túto alternatívu pripravený, a uviedol, že neemigruje, lebo podľa vlastných slov „nie je schopný prispôsobiť sa žiadnej inej krajine ako Iránu“. Panáhího návrat do Iránu potvrdil pre AFP aj francúzsky filmový producent Philippe Martin. Dodal, že Panáhí sa dokonca dozvedel, že získal vízum na festival v Sydney, ktorý sa koná približne o desať dní. Sydney Film Festival pripravuje retrospektívu Panáhího tvorby s názvom Cinema in Rebellion.

Víťazstvo vyvolalo aj diplomatickú roztržku

Reakcia iránskych štátnych médií a úradov na Panáhího Zlatú palmu bola podľa AFP chladná. Víťazstvo Panáhího, ktoré je prvou Zlatou palmou pre Irán od roku 1997, vyvolalo aj diplomatickú roztržku s Francúzskom. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot totiž označil Panáhího víťazstvo za „gesto odporu proti iránskemu útlaku“, čo Teherán vnímal ako „urážku“ a predvolal si chargé d'affaires francúzskeho veľvyslanectva v Iráne.

Panáhího film "It Was Just an Accident" má politický podtón — je príbehom o pätici Iráncov, ktorí sa rozhodujú, čo urobiť so svojím niekdajším mučiteľom z väzenia. Podľa AFP sa vo filme odráža režisérova vlastná skúsenosť s väzením. Panáhí pri preberaní ceny v Cannes vyzval Iráncov doma aj v zahraničí na jednotu a na obranu slobody. „Zabudnime na rozdiely. Najdôležitejšia je dnes sloboda našej krajiny,“ vyhlásil. Režisér Mohammad Rasúlof, ktorý z Iránu nedávno utiekol, vyjadril Panáhímu podporu a uviedol, že jeho film „čoskoro dorazí k svojmu skutočnému publiku – ľuďom v Iráne“.