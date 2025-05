Najmenej desať ľudí zahynulo a ďalších 11 utrpelo zranenia pri nehode autobusu! Vo vozidle boli študenti a profesori

Havária autobusu na západe Kolumbie (Zdroj: X)

Podľa predbežného vyšetrovania vodič autobusu stratil kontrolu nad vozidlom s 25 cestujúcimi na trase z departmentu Tolima do departmentu Quindío. Náraz do bariéry na moste vymrštil niekoľko osôb z autobusu do priepasti, uviedol predstaviteľ tamojšej polície. Zároveň ozrejmil, že prebieha vyšetrovanie s cieľom „zistiť okolnosti tejto nešťastnej nehody“.

Humboldtova univerzita vo vyhlásení uviedla, že po „bolestivej strate niekoľkých kolegov, študentov, profesorov a administratívnych pracovníkov“ vyhlasuje dvojdňový smútok. Riaditeľ univerzity ozrejmil, že v autobuse cestovalo 22 študentov, dvaja učitelia a jeden ďalší zamestnanec vzdelávacieho inštitútu. Dopravné nehody patria k hlavným príčinám úmrtí v Kolumbii. Národný diaľničný úrad v roku 2024 zaznamenal denne v priemere 22 úmrtí na cestách.