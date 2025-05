Tragédia na školskom výlete: Pri nehode autobusu zomrela učiteľka! Zanechala po sebe dcéru

Domenica Russo zahynula pri nehode autobusu. (Zdroj: Facebook)

COMO - Bola to obyčajná školská exkurzia, ktorá sa mala skončiť smiechom a detskou radosťou. Namiesto toho zostala severotalianska diaľnica miestom neznesiteľného smútku. Učiteľka Domenica Russo (†43) zahynula po náraze autobusu do kamióna. V autobuse sedeli aj jej žiaci.

Smrť na spiatočnej ceste

Nedeľné popoludnie malo byť pokojné. Autobus so 35 žiakmi základnej školy sa vracal z výletu v múzeu hračkárskych koníkov v Grandate, neďaleko mesta Como. No krátko pred tunelom Lomazzo došlo k tragédii. Zatiaľ z neznámych príčin narazil vodič autobusu (60) do kamióna pred sebou.

V prednej rade sedela Domenica Russo, učiteľka a matka. Náraz ju v autobuse zakliesnil. Záchranári už jej nedokázali pomôcť. Zomrela na mieste.

Zranení aj deti, nekonečný smútok

Vodiča odviezli do nemocnice so závažnými zraneniami. Dve z detí boli zranené ľahko. Ostatní žiaci vyviazli bez fyzických poranení, no psychický dopad nehody a najmä smrť ich obľúbenej učiteľky ich zasiahli hlboko.

Podľa vyjadrení rodičov i kolegov bola Domenica medzi deťmi nesmierne obľúbená. Svojím vrúcnym prístupom a zápalom pre prácu si získala srdcia celej školskej komunity.

Životná zmena, ktorá trvala len pár týždňov

Pochádzala z Neapola, kde vyštudovala sociálne vedy. Po rokoch práce v sociálnej oblasti sa rozhodla pre novú cestu – školstvo. Len pred niekoľkými týždňami nastúpila na základnú školu Pascoli v Cazzago Brabbia v provincii Varese a začala pedagogickú prípravu. Po sebe zanechala životného partnera a malú dcérku.

Slová ministra: „Sme otrasení“

Na tragédiu reagoval aj taliansky minister školstva Giuseppe Valditara (64): „Tragédia na diaľnici Pedemontana nás všetkých hlboko zasiahla. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine zosnulej učiteľky a myslím na všetky deti, ktoré boli touto udalosťou zasiahnuté.“