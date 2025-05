Piate kolo rokovaní USA a Iránu o jadrovom programe prinieslo istý pokrok: Zostávajú zásadné rozdiely

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

Rokovania sa začali 13.30 h na ománskom veľvyslanectve v Ríme. Omán je sprostredkovateľom nepriamych rokovaní Teheránu a Washingtonu a jeho veľvyslanectvo už hostilo aj jednu z predchádzajúcich schôdzok. „Piate kolo rokovaní... sa dnes skončilo, došlo k istému pokroku, no nie je presvedčivý. Dúfame, že sa nám v nadchádzajúcich dňoch podarí objasniť zostávajúce otázky, aby sme mohli pokračovať v snahe dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je udržateľná a čestná dohoda,“ napísal al-Busajdí na platforme X.

Vedúci americkej delegácie, osobitný vyslanec Spojených štátov pre Blízky východ Steve Witkoff, opustil rokovania predčasne. Podľa hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí musel stihnúť let. Rozhovory bez Witkoffa pokračovali v „rozumnej a pokojnej atmosfére“, priblížil hovorca. Teherán a Washington vedú od 12. apríla nepriame rozhovory na najvyššej úrovni od roku 2018, keď americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Tá zmiernila sankcie na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán po odstúpení USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.

Západné mocnosti obviňujú Irán, že sa snaží získať jadrové zbrane. Teherán to dlhodobo popiera a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely. Americkí predstavitelia Trumpovej vlády trvajú na tom, že Irán nemôže pokračovať v obohacovaní uránu v rámci žiadnej možnej dohody. Arákčí vo štvrtok povedal, že medzi rokujúcimi stranami sú naďalej zásadné rozdiely a varoval, že ak sa budú USA snažiť Iránu zabrániť v obohacovaní uránu, k dohode medzi nimi vôbec nedôjde. Zároveň vyjadril ochotu Iránu podrobiť sa ďalším kontrolám jadrových zariadení krajiny. „Ak by chcel Irán získať jadrové zbrane, už by tak urobil,“ dodal Arákčí.