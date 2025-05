Šokujúce správy z Dánska: Do dôchodku až v 70-tke! Podobný krok zvažujú aj ostatné krajiny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KODAŇ - V Dánsku sa bude v budúcnosti chodiť do starobného dôchodku v 70 rokoch. Podľa agentúry AFP to dnes schválil parlament. Platiť to bude od roku 2040, vek pre odchod do penzie sa zo súčasných 67 rokov bude zvyšovať postupne.