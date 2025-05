Šéfka spravodajstva CBS NEWS sa vzdala funkcie kvôli sporom s Trumpom

Wendy McMahonová (Zdroj: TASR/Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)

WASHINGTON - Americká mediálna manažérka Wendy McMahonová, zodpovedná za spravodajstvo televízie CBS News, v pondelok odstúpila z funkcie. Jej odchod súvisí s napätím medzi CBS a prezidentom USA Donaldom Trumpom a jeho administratívou. Ako uviedla agentúra AFP, McMahonová v internej správe adresovanej svojim tímom napísala, že posledných pár mesiacov v CBS bolo náročných, pretože „sa ukázalo, že so spoločnosťou sa nezhodneme na ďalšom postupe...Je čas, aby som sa posunula ďalej a aby sa táto organizácia pohla vpred s novým vedením.“

K odchodu McMahonovej zo CBS News došlo len niekoľko týždňov po rezignácii Billa Owensa, dlhoročného producenta investigatívnej relácie 60 Minutes, ktorý čelil útokom na nezávislosť redakcie. McMahonová verejne oceňovala jeho „neochvejnú integritu“ a „hlbokú oddanosť pravde“ a zastávala sa ho.

Relácia 60 Minutes svojimi reportážami o Spojených štátoch i svete priláka každý týždeň takmer desať miliónov divákov. Bola však jedným z terčov Trumpovej ofenzívy proti spravodajským médiám: koncom októbra 2024 ju obvinil z manipulácie rozhovoru so svojou demokratickou protikandidátkou v prezidentských voľbách Kamalou Harrisovou. CBS News a program 60 Minutes tieto obvinenia vyvrátili a aj mediálni experti ich označili za neopodstatnené.

Televízia pokračovala vo vysielaní kritických tém

CBS News následne pokračovala vo vysielaní kritických tém o Trumpovej administratíve, pričom paralelne sa pripravovala fúzia medzi materskou spoločnosťou CBS News, Paramount, a produkčnou spoločnosťou Skydance, ktorá si vyžaduje schválenie Federálnej komunikačnej komisie (FCC).

Na čele FCC stojí Brendan Carr, spojenec Donalda Trumpa, a traja komisári - dvaja republikáni a jeden demokrat. Anna Gomezová, ktorá je komisárkou FCC za demokratov, v statuse na sociálnej sieti X označila odchod Wendy McMahonovej z pozície šéfky CBS News za „viac než alarmujúci“. „Nezávislí novinári sú umlčiavaní jednoducho preto, že ich práca ohrozuje ambície majiteľov (ich médií),“ napísala.

Aj v zamestnancoch CBS News vyvoláva McMahonovej odchod pocit, „akoby prebiehala čistka“, uviedol pre televíziu CNN jeden z korešpondentov CBS - vyjadril sa pod podmienkou zachovania anonymity, pretože novinári CBS nemajú dovolené hovoriť verejne.

CBS News čelí aj žalobe Donalda Trumpa

Okrem fúzie Skydance a Paramount v hodnote 28 miliárd dolárov čelí CBS News aj žalobe Donalda Trumpa, ktorý od siete požaduje odškodné vo výške 20 miliárd dolárov. Podľa správ amerických médií by však vedenie Paramountu chcelo tento spor s Trumpom urovnať skôr, ako FCC rozhodne o fúzii Skydance a Paramount.

AFP v tejto súvislosti pripomenula kauzu z konca roka 2024, keď dcérska spoločnosť Disney - ABC News - súhlasila s návrhom, že do fondu na financovanie „nadácie a múzea“ venovaného Donaldovi Trumpovi prispeje darom 15 miliónov dolárov. ABC News sa takto vyhla žalobe za ohováranie podanej republikánskym prezidentom.

Trump má dlhú a konfliktnú históriu sporov s médiami, ktoré označuje za šíriteľov nepravdivých správ a nepriateľov ľudu, píše AFP. Cieli najmä na CNN, The New York Times, The Washington Post, MSNBC, CBS News a ABC News. Tieto útoky zosilneli najmä počas jeho prezidentovania v rokoch 2017–21, ale pokračujú doteraz. Trump aj viackrát hrozil žalobami alebo podal žaloby na médiá, najmä za ohováranie, úmyselné šírenie klamlivých informácií a negatívne spravodajské pokrytie jeho osoby alebo kampane.