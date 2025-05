Sýria stanovila termín na začlenenie do štátnych štruktúr pre ozbrojené skupiny

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hatem Moussa, File)

DAMASK - Sýrsky minister obrany Murhaf abú Kasra v sobotu pre zvyšky menších ozbrojených skupín v krajine stanovil lehotu desiatich dní, počas ktorých sa majú začleniť do štátnych štruktúr. Podľa ministra boli už všetky hlavné ozbrojené skupiny úspešne integrované do štruktúr ministerstva obrany a vyzval tak učiniť rovnako aj tým menším. Informuje o tom agentúra AFP.

„Zdôrazňujeme potrebu, aby sa aj zvyšné malé vojenské skupiny pripojili k ministerstvu najneskôr do desiatich dní od tohto oznámenia,“ vyhlásil Kasra. Podľa ministra je krok potrebný „na dokončenie snáh o zjednotenie a organizáciu“ ministerstva a „akékoľvek oneskorenie zapríčiní prijatie adekvátnych opatrení v súlade so zákonom“. Minister Kasra vo vyhlásení nešpecifikoval konkrétne ozbrojené skupiny, ani možné opatrenia v prípade nedodržania termínu.

Dočasná vláda pod vedením prezidenta Ahmada Šaru v decembri ohlásila začlenenie ozbrojených povstaleckých skupín do štátnych štruktúr a to vrátane Organizácie pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám - HTS), ktorej decembrovú ofenzívu v Damasku viedol práve Šara. Členovia rozpustených skupín si ponechali zbrane a boli integrovaní do štruktúr ministerstva obrany či do policajných zborov. Od decembrového prevratu ostáva nastolenie bezpečnosti v krajine hlavnou výzvou novej vlády. Jednou z najdôležitejších úloh ministra Kasru je v Sýrii obnoviť funkčnú pravidelnú armádu.