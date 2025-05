MIMORIADNY ONLINE V Rusku pátrajú po dezertéroch! Zelenskyj sa možno stretne s novým pápežom Levom XIV.

Ruský samohybný raketomet strieľa na ukrajinské pozície na Ukrajine. (Zdroj: SITA/Tlačová služba ruského ministerstva obrany prostredníctvom agentúry AP)

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že v nedeľu 18. mája sa pravdepodobne stretne s pápežom Levom XIV. Táto schôdzka závisí od vývoja rokovaní Ukrajiny s Ruskom, ktoré by sa mali uskutočniť tento týždeň v Istanbule, doplnila agentúra AFP. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

Načítať nové správy

7:54 Maďarský národnokonzervatívny premiér Viktor Orbán v utorok obvinil Ukrajinu z toho, že sa v Maďarsku snaží narušiť vládou spustené dopytovanie verejnosti týkajúce sa možného vstupu Ukrajiny do EÚ. Server telex.hu napísal, že podľa Orbána na to Ukrajincom slúži hlavná maďarská opozičná strana TISZA.

7:11 Európska únia sa v najbližších týždňoch zrejme chystá výrazne zvýšiť clá na dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, píšu dnes Financial Times (FT) na svojej internetovej stránke. List podotýka, že by išlo o krok, ktorý by silno zasiahol ekonomiku Ukrajiny v situácii, keď sa táto krajina štvrtým rokom bráni ruskej invázii.

6:40 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že Francúzsko je pripravené začať s ďalšími európskymi krajinami diskusie o nasadení francúzskych bojových lietadiel vyzbrojených jadrovými zbraňami na ich území - ako to v niektorých štátoch robia USA.

Pápež bude v nedeľu slúžiť inauguračnú omšu

AFP doplnila, že Zelenskyj to uviedol v rozhovore pre päť zahraničných médií, s ktorých novinármi sa stretol dva dni pred avizovanými rusko-ukrajinskými rokovaniami v Istanbule. Pápež Lev bude v nedeľu na Námestí svätého Petra vo Vatikáne slúžiť svoju inauguračnú omšu, na ktorej sa očakáva aj účasť niekoľkých zahraničných lídrov.

Rokovania delegácií Ruska a Ukrajiny by sa v Istanbule mali konať od štvrtka. Zelenskyj už avizoval, že do Turecka odcestuje a že sa v Ankare stretne s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Rusko zatiaľ neoznámilo, či sa na rokovaní v Istanbule zúčastní aj prezident Vladimir Putin.

„Dostali sme sa do bodu, keď nevieme, čo sa stane zajtra,“ uviedol Zelenskyj v rozhovore pre zahraničné médiá. Zelenskyj mal v pondelok svoj prvý telefonát s pápežom Levom, ktorého pri tejto príležitosti pozval na návštevu Ukrajiny. Lev vo svojom prvom nedeľnom príhovore k pútnikom vo Vatikáne vyzval na „skutočný, spravodlivý a trvalý mier“ na Ukrajine.

V Rusku pátrajú po dezertéroch z ruskej armády, ide o prepustených trestancov

Z vojenského výcvikového priestoru pri Rostove na Done na juhozápade Ruska utieklo od jednotky desať rekrutov, ktorí podpísali s ministerstvom obrany kontrakt o účasti vo vojne na Ukrajine. Pred naverbovaním si vo väzniciach odpykávali tresty za vážne zločiny, vrátane vrážd, znásilnenia, lúpeže, prepadnutia či obchodovania s drogami. Časť dezertérov sa už podarilo dopadnúť, uviedol rostovský server 161.ru. Trestanci podľa nepotvrdených informácií ušli krátko pred vyslaním do boja.

"Ráno sa nedostavili k vydaniu uniforiem. Zbrane pri sebe nemali. Všetkých desať sú trestanci," povedal portálu nemenovaný zdroj z bezpečnostných zložiek. Štyroch utečencov sa podarilo dopadnúť krátko po úteku. "Vieme, kde sa skrývajú ďalšie dva, chystá sa ich zatknutie," dodal zdroj. Po zostávajúcich dezertéroch pátra vojenská polícia. Portál požiadal o vyjadrenie ministerstvo obrany a vojenských vyšetrovateľov, ale odpoveď nedostal.

Nejde o ojedinelý prípad. Minulý mesiac sa na veliteľstvo v Krasnodare vzbúrila stovka vojakov, zadržaných po nedovolenom opustení jednotky. Siedmim sa podarilo utiecť, no zakrátko ich dopadli. V minulom roku bolo podľa investigatívnych portálov zaznamenaných celkovo 50 554 prípadov svojvoľného vzdialenia sa od jednotky či iných prípadov vyhýbania sa službe v ruskej armáde, poznamenal server The Moscow Times. Najviac prípadov trestného stíhania za dezerciu, skoro 12-tisíc, vlani pripadlo na Južný vojenský okruh, ktorý zahŕňa aj niekdajšie jednotky proruských separatistov z Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.