Na Európu sa rúti pohroma: Medikán je silný ako hurikán! Prinesie búrky a krvavý dážď

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Courtesy of National Institute of Information and Communications Technology (NICT) via AP)

MADRID/RÍM - Juh Európy sa v týchto dňoch mení na nebezpečnú zónu. Nad Stredozemným morom sa formuje nevyspytateľný medikán – cyklóna s hurikánovými črtami, ktorá môže priniesť prívalové dažde, orkánový vietor a dramatický nárast hladiny mora. Krajiny ako Taliansko už vydávajú výstrahy. Nad región sa zároveň valí oblúk saharského prachu, ktorý môže spôsobiť krvavo sfarbený dážď.