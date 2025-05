Hamas rokuje so zástupcami americkej administratívy o potenciálnom prímerí v Pásme Gaze: Na rokovaniach došlo k pokroku

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)

KÁHIRA - Predstavitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas rokujú už niekoľko dní v katarskej metropole Dauha so zástupcami americkej administratívy o potenciálnom prímerí v Pásme Gaze či prístupe dodávok humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Agentúre AFP to v nedeľu povedali dvaja poprední predstavitelia Hamasu. Jeden z nich dodal, že na rokovaniach došlo k „pokroku“ smerom k dosiahnutiu prímeria.