Ďalšie talianske mesto zvažuje zavedenie vstupného, možno obmedzí aj vstup do centra

TALIANSKO - Po Benátkach by mohlo zaviesť vstupné do historického centra ďalšie talianske mesto. Ide o Sirmione na pobreží Gardského jazera, ktoré cez uplynulý predĺžený víkend zažilo nával turistov. Radnica tiež zvažuje zavedenie limitu pre vstup do historického centra, čo by bolo v Taliansku absolútnou novinkou.