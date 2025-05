Americké spravodajské služby odmietli Trumpove tvrdenia o gangu Tren de Aragua

Prezident Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Pool)

„Hoci venezuelské prostredie umožňuje pôsobenie Tren de Aragua, Madurov režim s ním pravdepodobne nespolupracuje a neriadi jeho pohyb do Spojených štátov, ani jeho pôsobenie v nich,“ uvádza dokument datovaný na 7. apríla 2025.

Zistenia denníka z marca

Správa sa zhoduje so zisteniami denníka New York Times (NYT) z marca. Americké ministerstvo spravodlivosti vtedy proti NYT oznámilo "vyšetrovanie v súvislosti so selektívnym únikom nepresných a utajovaných informácií zo spravodajskej komunity týkajúcich sa gangu Tren de Aragua". „Nebudeme tolerovať politicky motivované snahy tieňového štátu (deep state, pozn. TASR) podkopávať agendu prezidenta Trumpa únikom nepravdivých informácií na stránky ich spojencov z New York Times,“ uviedol vtedy zástupca generálneho prokurátora Todd Blanche.

Trumpova administratíva deportovala viac ako 200 údajných členov gangu Tren de Aragua do Salvádoru. Ako dôkaz boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu zverejnila zábery spútaných osôb s vyholenými hlavami vo väznici s maximálnou ochranou.

Americký Najvyšší súd minulý mesiac zrušil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý blokoval deportácie nelegálnych migrantov na základe Zákona o zahraničných nepriateľoch (AEA) z 18. storočia. Uviedol však, že utečenci musia mať možnosť na súde napadnúť rozhodnutie o svojom vyhostení.