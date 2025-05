Rozhodnú obyvatelia Alberty: Premiérka provincie navrhuje referendum o vystúpení z Kanady

Smithová v živom vysielaní ozrejmila, že osobne nepodporuje odčlenenie provincie, a vyslovila sa za silnú a suverénnu Albertu v rámci zjednotenej Kanady. „Ak bude Ottawa z akéhokoľvek dôvodu pokračovať v útokoch na našu provinciu, ako to robila v poslednom desaťročí, nakoniec o tom rozhodnú obyvatelia Alberty,“ povedala. „Budem akceptovať ich rozhodnutie,“ vysvetlila.

Konzervatívna politička sa tak vyjadrila iba niekoľko dní po tom, čo Liberálna strana premiéra Marka Carneyho zvíťazila vo federálnych parlamentných voľbách. Smithová obvinila predchádzajúce federálne liberálne vlády zo zavádzania rôznych právnych predpisov, ktoré Alberte - provincii s bohatými náleziskami surovín - komplikujú ťažbu a vývoz ropy. Provincia tak prichádza o miliardy dolárov, tvrdí Smithová, ktorá podľa vlastných slov nechce, aby sa Ottawa miešala do záležitostí Alberty.

Nežiada špeciálne zaobchádzanie

„Nežiadame o špeciálne zaobchádzanie ani o milodary,“ povedala. "Chceme len slobodne rozvíjať a vyvážať to neuveriteľné bohatstvo zdrojov, ktoré máme. Slobodu rozhodnúť sa, ako budeme poskytovať našim ľuďom zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a ďalšie potrebné sociálne služby, aj keď to bude inak, ako si to predstavuje Ottawa," podotkla.

Premiérka tiež uviedla, že jej prvý rozhovor s premiérom Markom Carneym bol sľubný. Smithová však od novej vlády očakáva konkrétne výsledky. Čoskoro preto zriadi vyjednávací tím, ktorý bude s federálnou vládou rokovať o otázkach regulácií ťažby a vývozu nerastných surovín. Napriek diskusii o referende prieskum verejnej mienky, ktorý po voľbách uskutočnila spoločnosť Nanos pre denník The Globe and Mail, ukazuje, že 64 percent obyvateľov Alberty podporuje jej zotrvanie v Kanade. Ostatní si myslia, že provincii by sa viac darilo samostatne alebo ako súčasti USA.