Elon Musk sa bojí prísť do Európy: Strach o život pre opakujúce sa vyhrážky smrťou, prezradil tajný zdroj!

Elon Musk (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

O prepojení mediálnej aktivistky Naomi Seibtovej (24) a Elona Muska informali aj americké médiá. Nemecká aktivistka v rozhovore pre nemecký Bild uviedla, že Musk sa bojí o svoj život a najviac ohrozený je práve v Nemecku. „Nemôže prísť do Nemecka, nemôže prísť do Európy, je to preňho príliš nebezpečné,“ uviedla.

Musk mal nemeckú aktivistku sám kontaktovať a presvedčiť ju, že návšteva Európy by predstavovala veľké riziko. Seibtová sa však podľa odborníkov uchyľuje aj ku konšpiračným teóriám a tvrdí, že v európských vládach rozkvitá takzvané "tyranské hnutie". „Majú záujem na jeho odstránení, pretože odhaľuje veci o tyranských hnutiach vo vládach v Amerike a v Európe,“ upresnila.

A hoci detaily hrozieb jej podnikateľ nezvestoval, údajne by v tomto prípade hrozilo extrémne nebezpečenstvo. Naomi Seibtová sa na sociálnych sieťach môže pochváliť s viac ako 400 000 sledovateľmi. Propaguje krajne pravicovú stranu AfD, ktorá podľa ich slov „zachráni Nemecko“. Seibtová popiera klimatické zmeny a v minulosti bola kritizovaná za antisemitské, pravicovo extrémistické a konšpiračné vyhlásenia. A hoci nie je aktívnou členkou strany AfD, otvorene ju podporuje.