Nemeckým ministrom obrany bude Pistorius, rezorty SPD povedú väčšinou ženy

Boris Pistorius (Zdroj: TASR/DPA/Kay Nietfeld)

Lídri strán SPD, CDU a CSU sa dohodli na vytvorení koalície 9. apríla, takmer sedem týždňov po predčasných voľbách, v ktorých zvíťazil blok strán CDU/CSU. Koaličná dohoda s názvom Zodpovednosť za Nemecko má 144 strán a upravuje aj rozdelenie ministerstiev. Vznikne aj nový rezort pre digitalizáciu a modernizáciu štátu. Na čele nového kabinetu vo funkcii kancelára bude líder CDU Friedrich Merz. Z celkovo 16 ministerských postov obsadí SPD v budúcej vláde sedem, z toho štyri rezorty budú viesť ženy - Bärbel Basová ako ministerka práce, Verena Hubertzová ako ministerka výstavby, Reem Alabali-Radovanová ako ministerka rozvoja a Stefanie Hubigová ako ministerka spravodlivosti, píše DPA. Novým ministrom životného prostredia sa má stať Carsten Schneider z SPD. Druhá spolupredsedníčka sociálnych demokratov, Saskia Eskenová, vo vláde sedieť nebude.

Rovnaký počet ministerstiev ako SPD pripadne aj CDU a zvyšné tri posty bavorskej CSU. Blok CDU/CSU zverejnil mená svojich nominantov na posty v novom kabinete už minulý týždeň. Šéfom diplomacie by mal stať skúsený politik a právnik Johann Wadephul. Ak ho na tento post potvrdí aj Bundestag, bude prvým ministrom zahraničných vecí z radov CDU za uplynulých 60 rokov. Na post ministerky hospodárstva bola nominovaná Katherina Reicheová, ktorá sa po rokoch vracia do politiky po pôsobení v energetickom gigante E.ON. Na čelo novovytvoreného ministerstva pre digitalizáciu a modernizáciu štátu by mal nastúpiť manažér Karsten Wildberger. Poslankyňa CDU Nina Warkenová sa má stať budúcou ministerkou zdravotníctva a poslanec Patrick Schnieder pravdepodobne prevezme rezort dopravy. Karin Prienová zrejme povedie ministerstvo školstva.