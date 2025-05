Bol vo vojenskom tábore! Grécky súd uznal zatknutého Gruzínca za nevinného zo špionáže

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Šesťdesiatsedemročného muža zatkli v piatok pred vojenským táborom v Serrese za údajné fotografovanie v oblasti, kde je to zakázané. Muža si všimli vojaci, ktorí zalarmovali políciu. Gruzínec sa v sobotu ospravedlnil a tvrdil, že si "neuvedomil, že miesto, kde fotografoval, je vojenský tábor". Zdroje z prostredia súdov ďalej uvádzajú, že urobil len dve fotografie brány tábora. Keď sa ho sudca opýtal, či je v Gruzínsku legálne fotografovať vojenské zariadenia, odpovedal, že "tábory v jeho krajine sa väčšinou nachádzajú v lesných oblastiach a nie sú prístupné civilistom".

Do Grécka prišiel 28. apríla

Muž tvrdil, že do Grécka prišiel 28. aprílav dôsledku vážnych zdravotných problémov blízkej príbuznej svojej manželky. Začiatkom týždňa sa do väzby dostal Grék pre podozrenie z fotografovania zásobovacích konvojov v záujme Ruska v prístavnom meste Alexandrupolis. Prístav Alexandrupoli leží pri tureckých hraniciach a je kľúčovým bodom pre americkú armádu pri presune výbavy do Európy v rámci obrannej dohody.

Gréckeho občana (59) gruzínskeho pôvodu na severovýchode krajiny zadržali už v utorok a v piatok ho predviedli pred vyšetrovacieho sudcu. Muž sa podľa polície priznal, že na žiadosť inej osoby fotografoval a nakrúcal vojenský materiál a získané zábery zasielal cez šifrovanú aplikáciu. Zdroj z polície agentúre AFP povedal, že išlo o vojenskú výbavu smerujúcu na Ukrajinu, čo údajne dokazuje aj obsah zaisteného mobilného telefónu.

Podľa súdneho zdroja však podozrivý počas piatkového pojednávania uviedol, že „neurobil nič nezákonné“. Povedal, že „fotografie, na ktorých je vidieť prepravu zariadení NATO, už boli mnohokrát zverejnené v médiách“, dodal súdny zdroj.Podozrivý údajne v mladosti slúžil v ruskej armáde a zrejme ho cez sprostredkovateľa naverbovala ruská vojenská spravodajská služba (GRU), uviedol zdroj. Grécke médiá uvádzajú, že ním mal byť Gruzínec žijúci v Litve. Grécko napriek historickým väzbám na Rusko podporuje Ukrajinu od začiatku ruskej invázie.