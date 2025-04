Šéf diplomacie Arákčí vyjadril opatrný optimizmus ohľadne rokovaní s USA

iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí (Zdroj: SITA/AP Photo/Vahid Salemi)

„Rokovania prebehli veľmi otvorene a profesionálne,“ povedal Arákčí po stretnutí so špeciálnym vyslancom USA Stevom Witkoffom, ktoré trvalo niekoľko hodín. Rokovania by mali pokračovať v rovnakej zostave opäť budúcu sobotu v Ománe. Arákčí informoval iránsku tlačovú agentúru ISNA, že na rokovaniach by sa mal zúčastniť aj šéf iránskej jadrovej agentúry Mohammad Eslámi. Popri politických rozhovoroch prebiehali aj technické rokovania, pričom Arákčí uviedol, že počiatočným cieľom bolo identifikovať sporné body, ktoré by sa mali postupne vyriešiť v ďalších kolách rokovaní.

„Sme opatrne optimistickí,“ dodal. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je hlavným cieľom rokovaní zabrániť Teheránu vo vývoji jadrovej bomby. V prípade neúspechu rokovaní pohrozil Iránu vojenským zásahom. Irán tvrdí, že jeho cieľom nie je vyvíjať jadrové zbrane, no odmieta sa úplne vzdať civilného jadrového programu.