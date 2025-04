Nízkonákladový dopravca posilní spojenie s Rímom: Mimoriadne lety pre pútnikov z Varšavy a Krakova

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)

VARŠAVA - Nízkonákladový dopravca Wizz Air oznámil, že v súvislosti s pohrebnými obradmi pápeža Františka zaradí na piatok 25. apríla dva mimoriadne lety do Ríma - jeden z varšavského Chopinovho letiska a druhý z Krakova. Ďalší dodatočný let z Krakova do Ríma je naplánovaný na nedeľu 27. apríla. Informuje o tom agentúra PAP.