Európa v pohotovosti: Chystá sa na ruskú agresiu! S TOUTO krajinou uzavrie obranný pakt

Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/AP Photo/Jean-Francois Badias)

Obranný val proti Rusku

Podľa informácií denníka Financial Times sa Európska únia a Spojené kráľovstvo ocitli na prahu kľúčovej dohody: spoločného obranného paktu. Ten má posilniť obranu Európy v čase narastajúceho napätia s Ruskom. Očakáva sa, že definitívnu podobu zmluvy spečatia už vo štvrtok britský premiér Keir Starmer a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Británia, ktorá si podľa rebríčka GFP udržiava šiestu najsilnejšiu armádu sveta, je pre Brusel nepostrádateľným partnerom. A recipročne, Londýn by získal prístup k projektu SAFE – novému mechanizmu EÚ na financovanie nákupov zbraní cez zvýhodnené pôžičky. Pre britský obranný priemysel by to znamenalo strategickú injekciu.

„Európska obranná politika je nemysliteľná bez Británie. Práve preto musí byť Spojené kráľovstvo zapojené do projektu SAFE – rovnako ako Nórsko,“ uviedol jeden z vysokopostavených európskych diplomatov.

Rybárska vojna na ústupe

Doteraz však rokovania brzdil spor o rybolov – citlivú tému, ktorá po brexite opäť rozdelila Britániu a niektoré členské štáty EÚ, najmä Francúzsko. Práve rybolov je súčasťou paralelne prebiehajúcich rozhovorov o novej obchodnej dohode, ktorá má upraviť ekonomické vzťahy oboch strán po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.

Zdá sa však, že aj tu nastal obrat. Úradníci zapojení do rokovaní potvrdili, že v oboch oblastiach – obrane aj obchode – došlo k „významnému pokroku“.

Historické oznámenie už čoskoro

Záver rokovaní by mohol prísť už 19. mája, keď sa očakáva, že von der Leyenová oficiálne oznámi dohodu o oboch zmluvách. Zmierenie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom tak dostáva konkrétne kontúry – a premiér Starmer, ktorý sa už od svojho zvolenia netají túžbou po bližších vzťahoch s Bruselom, v tom hrá kľúčovú rolu.

Dôležitým faktorom je aj dobrý osobný vzťah medzi Starmerom a predsedníčkou Komisie, ktorý môže napomôcť uzavretiu aj tých najcitlivejších bodov rokovaní.