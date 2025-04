MIMORIADNY ONLINE Rusko útočí na viaceré ukrajinské oblasti: Kyjev hlási najmenej sedem obetí!

Záchranári kontrolujú viacposchodovú budovu poškodenú ruským útokom na obytnú štvrť v ukrajinskom meste Záporožie v utorok 22. apríla 2025 (Zdroj: SITA/AP Photo/Kateryna Klochko)

Mladý muž Oleg vstúpil do ukrajinských ozbrojených síl, pretože verí, že skutočná budúcnosť sa buduje dnes (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

8:03 Pri ruskom dronovom útoku na mesto Marhanec v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti zahynulo deväť ľudí a najmenej 30 ďalší utrpeli zranenia. Oznámil to v stredu podľa agentúry Reuters oblastný gubernátor Serhij Lysak. Predbežné informácie hovorili o siedmich obetiach a šiestich zranených, ich počet sa medzičasom zvýšil,

7:16 Pri ruských nočných útokoch na Ukrajinu utrpelo zranenia najmenej päť ľudí a došlo k poškodeniu civilnej infraštruktúry a podnikov, uviedli v stredu ukrajinskí predstavitelia. Informuje o tom agentúra Reuters.

„(Rusko uskutočnilo) masívny dronový útok na Poltavskú oblasť, traja ľudia sú zranení,“ oznámila ukrajinská pohotovostná služba v príspevku na platforme Telegram. „Nepriateľský útok zasiahol výlučne civilnú infraštruktúru mesta,“ tvrdila. V dôsledku toho vypuklo niekoľko požiarov a došlo k poškodeniu obytných budov, podnikov, skladov a garáží, doplnila záchranná služba.

6:11 Spojené štáty dnes od Kyjeva očakávajú odpoveď na mierový rámec, podľa ktorého by USA uznali Krym za súčasť Ruska a neoficiálne tiež ruskú kontrolu nad takmer všetkými okupovanými časťami Ukrajiny. Napísal to portál Axios, ktorý sa odvoláva na svoje zdroje. Konečná ponuka amerického prezidenta Donalda Trumpa, ako ju Axios označil, tak vyžaduje, aby Ukrajina prijala ruskú okupáciu.

Najmenej 155 čínskych občanov bojuje za ruskú stranu, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že najmenej 155 čínskych občanov bojuje po boku ruskej armády, pričom ukrajinskí vojaci dvoch aj zadržali. Zelenskyj zároveň tvrdil, že disponuje informáciami o čínskych dodávkach zbraní do Ruska, čo ale Peking minulý týždeň poprel. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny si v súvislosti s týmito obvineniami predvolalo čínskeho veľvyslanca v Kyjeve Ma Šeng-kchuna a predložilo "dôkazy" podporujúce tieto tvrdenia, píše AFP.

"Námestník ministra zahraničných vecí Jevhen Perebyjnis zdôraznil, že účasť čínskych občanov na nepriateľských operáciách proti Ukrajine na strane agresorského štátu, ako aj zapojenie čínskych spoločností do výroby vojenských produktov (pre) Rusko vyvolávajú vážne obavy a sú v rozpore s duchom partnerstva medzi Ukrajinou a Čínou," uvádza sa vo vyhlásení. „Ukrajinské špeciálne služby odovzdali dôkazy o týchto skutočnostiach čínskej strane,“ doplnilo.

„Perebyjnis vyzval Čínu, aby prijala opatrenia na zastavenie podpory Ruska v jeho agresii voči Ukrajine. Peking však opakovane vyhlásil, že k niečomu takému nedochádza,“ uviedlo ministerstvo. "Perebyinis ubezpečil, že naša krajina si váži strategické partnerstvo s Čínou a očakáva, že Čína sa do budúcna zdrží akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli poškodiť bilaterálne vzťahy," zdôraznil rezort diplomacie.

Peking v piatok poprel, že by poskytol zbrane ktorejkoľvek strane vo vojne na Ukrajine, ktorá sa začala vo februári 2022. „(Čína) nikdy neposkytla smrtiace zbrane žiadnej strane konfliktu a prísne kontroluje tovary dvojakého použitia,“ skonštatoval hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.

Rubio sa na schôdzke v Londýne nezúčastní, Kellog príde

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa v stredu nezúčastní na mierových rokovaniach o Ukrajine v britskej metropole Londýn, potvrdil v utorok Biely dom. Podľa rezortu diplomacie tam však bude prítomný osobitný vyslanec USA pre Ukrajinu Keith Kellogg. Informuje správa z agentúry DPA.

Hovorkyňa diplomacie USA Tammy Bruceová na brífingu pre médiá ozrejmila, že Rubio „je zaneprázdnený muž“ a na stretnutie z „logistických dôvodov“ nepríde, píše DPA. Bruceová zároveň uviedla, že sa na schôdzke zúčastní Kellogg. „Tešíme sa na správy (od Kellogga) o tom, či sme v Londýne dosiahli nejaký úspech,“ vyhlásila hovorkyňa.

Stretnutie bude viesť šéf britskej diplomacie David Lammy. Nadväzuje na minulotýždňovú schôdzku v Paríži, v rámci ktorej sa Rubio a osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff stretli s európskymi politikmi vrátane ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu. Doposiaľ nie je jasné, či sa na stretnutí zúčastní Witkoff.

Spojené štáty sa usilujú o dosiahnutie prímeria vo viac než tri roky trvajúcom konflikte na Ukrajine, ktorý sa začal ruskou vojenskou inváziou vo februári 2022. Rubio v Paríži predstavil plán Washingtonu na ukončenie vojny. USA však zároveň varovali, že môžu upustiť od úsilia dosiahnuť prímerie v bojoch na Ukrajine v prípade, že vo vyjednávaní nebudú vidieť žiadne pokroky.