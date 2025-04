Desivé vyhrážky šéfa ruskej rozviedky: Varuje NATO! Tieto štáty budú trpieť ako prvé

Sergej Naryškin varoval NATO. (Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Kremeľ opäť pritvrdzuje svoju rétoriku. Šéf ruskej civilnej rozviedky Sergej Naryškin na stretnutí s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom varoval Západ pred dôsledkami zvyšujúcej sa vojenskej aktivity pri hraniciach Ruska a Bieloruska. Tvrdí, že Moskva a Minsk sú pripravené konať preventívne – a odveta by vraj mala dopadnúť predovšetkým na Poľsko a pobaltské štáty.

NATO na hraniciach? Prípravy na „preventívne opatrenia“, tvrdí Naryškin

Šéf ruskej zahraničnej rozviedky SVR, Sergej Naryškin, vystúpil počas rokovania s bieloruským prezidentom s ostrým varovaním. Podľa neho rastie vojenské napätie v dôsledku konania západných krajín, najmä Francúzska, Veľkej Británie a Nemecka, ktoré podľa Kremľa stupňujú eskaláciu okolo ukrajinského konfliktu.

„Vidíme, ako NATO posilňuje svoje vojenské postavenie na hraniciach s Bieloruskom, Ruskom a v oblasti Kaliningradu. Musíme reagovať. A sme pripravení konať preventívne,“ vyhlásil podľa iDnes.cz Naryškin.

Obvinil zároveň Poľsko a pobaltské krajiny, že práve ony podnecujú „agresívnu rétoriku aliancie“ a pripravujú konkrétne kroky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť tzv. Zväzového štátu Ruska a Bieloruska. Medzi nimi spomenul aj údajné plány Varšavy rozmiestniť americké jadrové zbrane či položenie mín v blízkosti ruských hraníc.

Odveta príde, varuje Moskva, cieľom budú spojenci NATO v strednej Európe

Naryškin nešetril tvrdými slovami a odkázal Západu, že ak dôjde k agresii zo strany NATO, odpoveď príde okamžite – a zasiahne v prvom rade Poľsko a krajiny Pobaltia.

„Títo politici si zrejme neuvedomujú, že ak dôjde k útoku na Zväzový štát, odvetná akcia postihne celý blok NATO – ale najtvrdšie dopadne práve na tých, ktorí najviac podnecujú napätie,“ povedal šéf ruskej rozviedky.

Rétorika ruského režimu sa tak čoraz viac približuje predvojnovej rétorike z čias studenej vojny. Naryškin dokonca obvinil nemenovanú pobaltskú krajinu z príprav na zničenie pamätníkov a hrobov vojakov Červenej armády pri príležitosti májových osláv konca druhej svetovej vojny.

Trump a Biden: Kremeľ chváli novú americkú administratívu

Naryškin sa vrátil aj k prebiehajúcim diplomatickým kontaktom medzi Moskvou a Washingtonom. Zdôraznil, že v porovnaní s érou prezidenta Joea Bidena vidí „dramatickú zmenu prístupu“. Súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa označil za niekoho, kto sa snaží pochopiť príčiny ukrajinskej krízy a hľadá cestu k jej vyriešeniu.

Podľa jeho slov Rusko prijalo Trumpom navrhnuté 30-dňové moratórium na útoky proti energetickej infraštruktúre – na oboch stranách frontu. Prímerie ako celok však Moskva odmietla. Kým Kyjev bol podľa dostupných informácií ochotný na 30 dní zastaviť boje, ruské sily pokračujú v ostreľovaní civilných cieľov. Tento postoj kritizoval aj samotný Trump.

Lukašenko: „Nikto nezaútočí na jadrovú krajinu“

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko počas stretnutia vyzdvihol silu bezpečnostnej aliancie s Moskvou a pripomenul, že na území jeho štátu sú rozmiestnené ruské jadrové zbrane.

„Absolútna bezpečnosť – nikto si nedovolí ísť do vojny s jadrovou krajinou,“ vyhlásil Lukašenko a prirovnal situáciu k Severnej Kórei. „Aj keby sa svet snažil zmazať KĽDR z mapy, nestane sa tak. Je to jadrový štát. To isté platí o Bielorusku.“

Prezident zároveň ocenil februárovú bezpečnostnú dohodu medzi Ruskom a Bieloruskom. Podľa neho mala jasný odstrašujúci účinok: „Poľsko, pobaltské štáty a ďalší susedia mali svoje plány. Dnes sú ticho. Sledujem ich vyjadrenia – sú opatrní.“

Kremeľ a Minsk tak zintenzívňujú svoju vojenskú a politickú rétoriku. V čase, keď svet volá po mieri, Východ hovorí o preventívnych útokoch. Z Poľska a Pobaltia sa stáva predná línia novej geopolitickej konfrontácie.