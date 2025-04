MIMORIADNE Tragická nehoda na D2 pred Brnom: Traja mŕtvi, obeťou je aj dieťa! Ďalší ľudia sú zranení

Pri ťažkej nehode na D2 v Česku zomreli traja ľudia. (Zdroj: X/@Policie ČR)

BRNO - Na diaľnici D2 na 13. kilometri v smere na Brno dnes popoludní búrala dodávka a nákladné vozidlo, zomreli traja ľudia. Dodávka podľa prvotných informácií zozadu narazila do kamióna. Ďalších štyroch zranených po ošetrení odviezla záchranná služba do brnenských nemocníc. Povedali to hovorkyňa polície Bohumil Malášek a záchrannej služby Michaela Bothová.