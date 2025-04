Zmenil názor? Trump zvažuje dočasné oslobodenie automobilového priemyslu od ciel

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dnes naznačil, že by mohol automobilový priemysel dočasne oslobodiť od ciel, ktoré naň uvalil, aby dal výrobcom automobilov čas na úpravu dodávateľských reťazcov. Uviedla to agentúra AP.

"Uvažujem o niečom, čo by niektorým automobilkám pomohlo," povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. "Potrebujú trochu času, pretože ich budú vyrábať tu, ale potrebujú trochu času. Takže hovorím o takýchto veciach," dodal. Podľa agentúry AP tým mal na mysli, že automobilky potrebujú čas na presun výroby z Kanady, Mexika a ďalších krajín.

Ak by Trump naozaj urobil hoci len dočasnú výnimku, bola by to ďalšia zmena v rozsiahlych clách oznámená v posledných týždňoch. Predovšetkým oznámenie takzvaných recipročných ciel a následná obchodná vojna s Čínou spôsobili veľké prepady na burzách, ktoré sú stále rozkolísané.

Spojené štáty od 3. apríla vyberajú 25-percentné clo na dovoz automobilov a od 3. mája chcú účtovať poplatok aj za dovoz automobilových dielov. Trumpova administratíva tiež zaviedla 25-percentné clá na dovoz produktov z ocele a hliníka, ktoré Spojené štáty vyberajú od 12. marca.

Spojené štáty tiež v marci zaviedli 25-percentné clo na dovoz z Kanady a Mexika a zároveň na 20 percent zdvojnásobili dodatočné clá na dovoz z Číny. Následne Trump zhruba na jeden mesiac pozastavil clá na tovar z Mexika a Kanady, ktoré spĺňa podmienky dohody o voľnom obchode medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou označovanej USMCA.

Vo väčšine krajín Trump pozastavil recipročné clá

V apríli Trump oznámil plošný dovozný poplatok pre väčšinu krajín a súčasne ešte na väčšinu obchodných partnerov uvalil výrazne vyššie clá, ktoré označil za recipročné. Napríklad pre EÚ to malo byť 20 percent.

Po veľkých turbulenciách na trhoch Trump takzvané recipročné clá pre väčšinu krajín pozastavil. Zvýšil ale clo na dovoz z Číny, postupne až na 145 percent, čo podľa ekonómov priemernú colnú záťaž dovozu do USA necháva na podobnej úrovni ako pred týmito dvoma krokmi.

Čína, ktorá je tretím najväčším obchodným partnerom Spojených štátov, potom v odvete zvýšila clá na dovoz z USA na 125 percent. Podľa analytikov to v podstate znamená embargo na vzájomnú obchodnú výmenu.

Cez víkend Trump dočasne poskytol výnimku z vysokých ciel na dovoz šikovných telefónov a niektorých ďalších elektronických produktov. Administratíva však neskôr uviedla, že výnimka je iba dočasná, keďže na elektroniku chystá samostatné clá v snahe priviesť do krajiny výrobu polovodičov.