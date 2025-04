Trumpovi hrozí tvrdá porážka: Obchodnú vojnu s Čínou môže prehrať! Kto mu potom pomôže?

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Mark Peterson)

WASHINGTON - Donald Trump sa opäť púšťa do konfrontácie s Pekingom – tentoraz tvrdšie než kedykoľvek predtým. Nová vlna ciel na čínske tovary presahuje 145 %. Čína okamžite reagovala a zvýšila odvetné clá na 125 %. Spojené štáty však podľa CNN nemusia tento konflikt vyhrať. Naopak – hrozí im bolestivá porážka.

Trump zatína zuby. Ale jeho plán sa môže otočiť proti nemu

Americký prezident Donald Trump vsádza všetko na jednu kartu. Zavádza ďalšie a ešte vyššie clá na čínske výrobky – v snahe donútiť Peking k ústupkom. No podľa ekonomických expertov a analytikov sa mu tento hazardný krok nemusí vyplatiť.

„Za mňa (Trump) nerozumie výhodám, ktoré môžu z globálneho obchodu čerpať aj krajiny s negatívnou obchodnou bilanciou,“ uviedol hlavný ekonóm Patria Finance Jan Bureš pre CNN Prima NEWS. Trumpov chaotický systém, kde strieda zvýšené clá s výnimkami, označil za ťažko pochopiteľný.

Podobne kriticky sa vyjadril aj bývalý generálny konzul Českej republiky v Chicagu Bořek Lizec: „Ten kalkul s Čínou mu hrubo nevychádza. Je pod obrovským tlakom. Americká verejnosť si uvedomuje, že ceny rastú – a Trump pritom sľuboval opak.“

CNN: Môže to byť fiasko. Spotrebiteľ bude platiť

Americká televízia CNN vo svojej analýze upozorňuje, že Trumpova taktika môže skončiť fiaskom. Ak bude obchodná vojna eskalovať, najväčší úder zasiahne bežných Američanov.

V ohrození sú najmä malé podniky, ktoré môžu doplatiť na čínske odvety – napríklad vo forme ciel na hračky, elektroniku alebo pozastavenie exportu vzácnych nerastov, ktoré sú kľúčové pre moderné technológie.

„Jeho ďalšie opatrenia môžu byť len snahou zachrániť si tvár po sérii obratov, ktoré sám predtým spustil,“ píše CNN. Ak sa obchod medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta zastaví, poškodí to obe strany a vyšle znepokojujúci signál celému svetu.

Európa ako kľúčový hráč? Trump vie, že ju bude potrebovať

Donald Trump sa netají tým, že proti Číne bojuje dlhodobo. Už počas prvého mandátu podnikol viaceré tvrdé kroky. Po návrate do úradu však prišiel s ešte ostrejšou rétorikou. A práve v tejto chvíli môže zohrať významnú úlohu Európa.

Česká europoslankyňa Markéta Gregorová (Piráti) tvrdí, že Európska únia má v rukách tromfy, ktoré môže premeniť na výhodu – najmä vo vzťahu k Ukrajine.

„Ak chcú USA pokračovať v snahe obmedziť vplyv Číny, potrebujú pomoc Európy. My máme potenciál zobchodovať pomoc Ukrajine za pomoc Američanom proti Číne – pretože my sa od Číny odtrhávať nemusíme. Amerika áno. A Trump to veľmi dobre vie,“ vyhlásila Gregorová pre CNN Prima NEWS.

Geopolitická šachová partia: Čína, USA a… Taiwan

Gregorová zároveň upozorňuje, že konflikt nemusí ostať len pri celných opatreniach. Podľa nej hrozí eskalácia aj na iných frontoch – vrátane kyberpriestoru. Čoraz pravdepodobnejšie sa podľa nej javí aj fyzické napätie v oblasti Tchaj-wanu.

„Obchodné vojny zvyčajne prehrávajú všetci zúčastnení,“ dodáva europoslankyňa s tým, že Európa by si mala nastaviť dve priority – pomoc Ukrajine a realistický postoj k Číne.

„Bezpečnosť Ukrajiny je kľúčová – nielen z pohľadu obrany, ale aj ekonomiky. A Trump je nepredvídateľný. Nemá zmysel handrkovať sa o jedno clo, keď ide o dlhodobé strategické záujmy,“ uzatvára Gregorová.