Špekulácie o rozvode nerozlučného páru! Amerika rieši, že Obama chodí všade sám: Prvé slová manželky

Bývalý prezident USA má obdivuhodný vzťah so svojou rodinou (Zdroj: Profimedia)

Obamová sa v podcaste Work in Progress, ktorý moderuje herečka Sophia Bushová, priamo nevyjadrila k svojej absencii na viacerých verejných akciách. Poznamenala však, že je teraz v pozícii, keď má ako „dospelá žena“ kontrolu nad svojím kalendárom. Uviedla tiež, že ľudia nechceli veriť, že si už rozhoduje sama za seba, a namiesto toho „začali špekulovať, že sa s manželom rozvádzame“.

„Rozhodla som sa urobiť to, čo je pre mňa najlepšie. Nie to, čo som musela urobiť. Nie to, čo som si myslela, že ostatní ľudia chcú, aby som urobila,“ uviedla v podcaste. Dodala, že cíti určitú vinu za to, že sa vzdala niektorých povinností. Zároveň však poznamenala, že ženy vo všeobecnosti často bojujú s pocitom, že niekoho sklamali.

Stále sa venuje verejnej činnosti

Napriek tomu, že si bývalá prvá dáma vyhradila viac času pre seba, rada si stále nájde čas na prednášanie prejavov a prácu na svojich projektoch. V tejto súvislosti uviedla, že jej záleží najmä na vzdelávaní dievčat.

Michelle Obamová sa už skôr vo svojich pamätiach Becoming (Môj príbeh), ktoré sa stali bestsellerom, otvorene zmienila o ťažkostiach v manželstve, ktoré vyplývali z politických ambícií jej manžela a jeho pôsobenia v Bielom dome.