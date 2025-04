EÚ sa dohodla na nových pravidlách na obmedzenie znečistenia mikroplastmi

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRUSEL - Európska komisia, zástupcovia Európskeho parlamentu a členských štátov dosiahli v noci na stredu kompromis v otázke sprísnenia legislatívy proti znečisteniu životného prostredia mikroplastami, ktoré sa objavujú v riekach, na plážach i v oceánoch, informovali agentúry DPA a AFP a web France24. Prijatá dohoda by mala v priebehu niekoľkých mesiacov umožniť definitívne prijatie novej legislatívy.

EÚ má v úmysle obmedziť najmä znečistenie spôsobené únikom plastových granúl alebo „peliet“, známych aj ako „slzy morskej panny“, ktoré merajú do päť milimetrov a po roztavení sú kľúčovým materiálom pri výrobe plastových súčiastok a ďalších predmetov. Podľa Bruselu sú úniky týchto granúl v rámci Únie tretím najväčším zdrojom neúmyselného znečistenia prostredia mikroplastami. Podľa nových pravidiel výrobcovia, ktorí tieto granule vyrábajú, prepravujú alebo spracúvajú, budú odteraz musieť vypracovať plány na hodnotenie rizík, aby zamedzili prípadným únikom, a v prípade úniku musieť rýchlo začať s odstraňovaním následkov.

Pre malé podniky sa tieto povinnosti zmiernili

Veľké spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo prepravujú viac ako 1500 ton mikroplastov ročne, budú musieť pravidelne získať certifikáciu od nezávislého orgánu. Ak tak neurobia, budú im hroziť sankcie. Pre malé podniky sa tieto povinnosti zmiernili: tie, ktoré produkujú viac ako 1500 ton mikroplastov ročne, budú musieť získať jednotnú certifikáciu do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti legislatívy, zatiaľ čo tie, ktoré ich produkujú menej, budú musieť vyplniť len jednoduché vyhlásenie. Hlavným predmetom sporu v posledných dňoch bolo práve zahrnutie alebo nezahrnutie malých podnikov do tejto legislatívy.

EK - v rámci politiky zjednodušovania pravidiel s cieľom znížiť administratívne zaťaženie podnikov - malé podniky oslobodiť od povinnosti certifikácie. Francúzsko k tomu - naopak - chcelo primať všetky firmy s objemom výroby nad 1000 ton ročne. Rokovaniami sa podarilo dosiahnuť kompromis so zvýšením prahovej hodnoty na 1500 ton a s rozdielnymi postupmi certifikácie pre veľké a malé podniky. Environmentálne organizácie, ako napríklad Rethink Plastic, privítali „vedúcu úlohu“ Európskej únie v boji proti znečisteniu mikroplastmi. Amy Youngmanová z Agentúry pre environmentálne vyšetrovanie (EIA), jednej z mimovládnych organizácií, však upozornila, že „svojvoľné výnimky“ pre malé podniky a časové sklzy môžu viesť k obmedzeniu vplyvu zákona.

Do nariadenia bola zahrnutá námorná doprava

Ďalším citlivým bodom na rokovaniach medzi európskymi štátmi je skutočnosť, že do nariadenia bola zahrnutá námorná doprava, a to napriek neochote niektorých krajín, ako sú Cyprus, Malta, Chorvátsko a Grécko, ktorých ekonomika je založená na využívaní mora. Podľa odhadov sa v roku 2019 v Európskej únii pri preprave morskou cestou „stratilo“ od 52.140 do 184.290 ton peliet. Znečistenie vody mikroplastmi môže v tomto prípade pretrvať aj desiatky rokov, lebo pelety nie sú biologicky rozložiteľné.