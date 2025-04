Talianska premiérka Meloniová odcestuje do USA na stretnutie s Trumpom

Giorgia Meloniová (Zdroj: SITA/Szilard Koszticsak/MTI via AP)

RÍM - Talianska premiérka Giorgia Meloniová odcestuje 17. apríla do Washingtonu na stretnutie s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Oznámila to v utorok počas stretnutia so zástupcami talianskych podnikov v sídle vlády v Ríme, na ktorom sa diskutovalo o vplyve Trumpových ciel. Informujeme na základe správy agentúry DPA.