Alžírsko uzavrelo svoj vzdušný priestor pre malijské lietadlá

„Pre opakované narušenie nášho vzdušného priestoru štátom Mali sa alžírska vláda rozhodla od dnešného dňa uzavrieť leteckú dopravu z alebo do štátu Mali,“ uviedlo alžírske ministerstvo obrany. Mali v reakcii rovnako uzavrelo svoj vzdušný priestor pre „všetky civilné a vojenské lietadlá“ smerujúce do alebo z Alžírska „až do odvolania“.

Alžírsko taktiež oznámilo omeškanie nástupu svojho nového veľvyslanca v Burkine Faso a stiahlo svojho veľvyslanca aj z Nigeru po tom, čo trojica sahelských krajín v nedeľu odvolala tých svojich z Alžíru v reakcii na minulotýždňové zostrelenie malijského dronu. Alžír 1. apríla uviedol, že išlo o vojenský prieskumný dron.

„Falošné obvinenia, ktoré prichádzajú najmä z Mali, nedokonale zakrývajú hľadanie východísk a odvrátenie pozornosti od zjavného neúspechu pučistického projektu, ktorý uväznil Mali v neistote, nestabilite, utrpeniu a biede,“ dodali alžírske úrady. Niger, Burkina Faso a Mali spoločne vytvorili zväzok pod názvom Konfederácia sahelských štátov (AES), ktorá bola pôvodne v roku 2023 založená ako obranný pakt.