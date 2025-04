Najvyšší súd v USA zrušil zákaz deportácií podľa vojnového zákona z 18. storočia

Budova Najvyššieho súdu USA (Zdroj: SITA/AP/J. Scott Applewhite)

Za zrušenie hlasovalo päť sudcov deväťčlenného Najvyššieho súdu. Zhodli sa však, že migranti musia dostať príležitosť napadnúť rozhodnutie o svojej deportácii ešte pred samotným vyhostením z krajiny a prezidentská administratíva im k tomu musí poskytnúť „primeraný čas“.

„Najvyšší súd podporil princíp právneho štátu v našej krajine tým, že umožnil prezidentovi, nech je ním ktokoľvek, zabezpečiť naše hranice a chrániť naše rodiny a našu krajinu. Skvelý deň pre spravodlivosť v Amerike,“ uviedol Trump na sociálnej sieti Truth Social.

Najvyšší súd rozhodol o odvolaní prezidentskej administratívy po tom, čo federálny odvolací súd vo Washingtone ponechal v platnosti dočasný zákaz deportácií migrantov obvinených z členstva v zločineckých gangoch podľa zákona o zahraničných nepriateľoch (Alien Enemies Act) z roku 1798.

Zákon umožňuje prezidentovi USA obísť štandardné postupy imigračných súdov na zadržanie a deportáciu cudzích štátnych príslušníkov, ktorí pochádzajú z "nepriateľskej krajiny". To je však možné len vtedy, ak Spojené štáty vyhlásili tomuto štátu vojnu alebo ak sa prezident domnieva, že USA hrozí "invázia alebo predátorský útok".

Dosiaľ bol zákon uplatnený len trikrát, a to vždy v čase vojen – v britsko-americkej vojne v roku 1812, ako aj v prvej a najmä v druhej svetovej vojne na zdôvodnenie internácie ľudí japonského, nemeckého a talianskeho pôvodu.

Najvyšší súd pozastavil príkaz repatriovať deportovaného Salvádorčana

Americký Najvyšší súd v pondelok pozastavil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, podľa ktorého mala administratíva prezidenta Donalda Trumpa repatriovať salvádorského občana neoprávnene deportovaného minulý mesiac. Informujú agentúry AP a AFP.

Dvadsaťdeväťročný Kilmar Abrego Garcia dlhodobo býval v americkom štáte Maryland až pokiaľ ho minulý mesiac spoločne s vyše 200 ďalšími ľuďmi nevyhostili do väznice v Salvádore v rámci plánu prezidenta Trumpa zakročiť proti nelegálnej migrácii.

Okresný súd v Marylande v piatok nariadil Garciovu repatriáciu do Spojených štátov najneskôr do pondelka 23.59 h miestneho času (05.59 h SELČ) pre „administratívne pochybenie“. Federálny odvolací súd jednomyseľne rozhodnutie potvrdil.

Trumpova administratíva sa preto obrátila na Najvyšší súd, ktorý vydal príkaz na pozastavenie rozhodnutia okresného súdu až do ďalšieho posúdenia prípadu. Predseda Najvyššieho súdu John Roberts požiadal advokátov Abrega Garciu, aby svoje argumenty predložili do utorka do 17.00 h miestneho času (23.00 h SELČ).

Prezidentská administratíva v žiadosti o zrušenie príkazu označila rozhodnutie okresného súdu za „bezprecedentné a neospravedlniteľné“ ako aj za „požiadavku, aby Spojené štáty vpustili do krajiny člena zahraničnej teroristickej organizácie“. Biely dom totiž trvá na tom, že Abrego Garcia, ktorý si za ženu vzal americkú občianku, je členom salvádorského gangu MS-13.