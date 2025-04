Obchodná vojna eskaluje: Trump varuje Čínu pred drastickým zvýšením ciel!

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Trump napísal na svojej sociálnej platforme Truth Social, že dáva Pekingu čas do utorka (8. 4.), aby zrušil clá vo výške 34 % na dovoz z USA. Tie Čína prijala v reakcii na americké clá. Americké clá na dovoz z Číny by stúpli o 104 %, ak by Trump túto hrozbu uskutočnil, potvrdil pre CNBC nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu. Trump v minulom týždni ohlásil plošné clá vo výške 34 % dovoz z Číny, ktoré sa pripočítajú k existujúcemu clu vo výške 20 %.