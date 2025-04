Iránsky minister zahraničných vecí označil priame rokovania s USA za nezmyselné

Abbás Arakčí (Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi)

TEHERÁN - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu povedal, že priame rokovania so Spojenými štátmi by boli "nezmyselné". Reagoval na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by uprednostnil priame rozhovory s islamskou republikou. Informuje agentúra AFP.