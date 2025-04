Kanadská vláda upozorňuje občanov: Na hraniciach s USA im môžu prehľadať aj telefóny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

OTTAWA - Kanadská vláda aktualizovala cestovné odporúčania a opätovne svojim občanom pripomenula, aby „očakávali kontrolu“ zo strany amerických pohraničných úradníkov v prípade cestovania do Spojených štátov. Informuje web kanadskej stanice CBC.

Na vládnej internetovej stránke s oficiálnymi cestovnými odporúčaniami pre pasažierov smerujúcich na juh sa nachádza aktualizovaný odsek týkajúci sa „značnej“ právomoci týchto úradníkov pri rozhodovaní o tom, kto vstúpi do ich krajiny - vrátane právomoci prehľadať elektroniku, teda mobilné telefóny i laptopy.

„Úrady Spojených štátov prísne dodržiavajú požiadavky na vstup. Pri vstupe očakávajte prísnu kontrolu vrátane kontroly elektronických zariadení. Dodržujte predpisy a buďte ústretoví pri všetkých kontaktoch s pohraničnými orgánmi. Pokiaľ vám bude vstup odmietnutý, môžete byť zadržaní počas čakania na deportáciu,“ uvádza web.

Experti varujú pred právomocami pohraničníkov

Experti v oblasti imigračného práva v tejto súvislosti uviedli, že cestujúci, ktorí sa obávajú o svoje súkromie, by sa mali vopred oboznámiť s právomocami pohraničných úradníkov a rozhodnúť sa, aké veľké riziko sú ochotní podstúpiť, než sa vydajú na cestu do USA. Niektorí odborníci navrhujú, aby si so sebou cestujúci vzali náhradný telefón, a ten, čo bežne používajú, nechali doma.

Kanadská stanica pripomína, že inde na území USA potrebujú americkí policajti na prehliadku telefónu alebo notebooku príslušní povolenie. Americké úrady na hraniciach však môžu podľa CBC prehľadávať mobilné telefóny, kontrolovať komentáre na sociálnych sieťach a skúmať laptopy prichádzajúcich aj bez súdneho príkazu. Môžu tiež zariadenie zhabať alebo stiahnuť celý jeho obsah.

Ochrana súkromia na hraniciach USA

Podľa Adama Schwartza z nadácie Electronic Frontier Foundation (EFF) v San Franciscu by mali úradníci na hraniciach hľadať dôkazy o tom, že sa niekto chystá spáchať trestný čin alebo porušiť podmienky vstupného víza. „Pre mnohých ľudí je telefón oknom do duše. Obsahuje odkazy partnerovi alebo partnerke, váš kalendár zobrazuje všetkých ľudí, s ktorými ste sa stretli. A tak mnohí ľudia môžu chcieť prijať opatrenia, aby tieto informácie udržali v bezpečí,“ dodal Schwartz.

Podľa neho je možné prehliadku elektronického zariadenia odmietnuť, úradníci na hraniciach však môžu takémuto cestujúcemu odoprieť vstup do USA. Môžu tiež telefón skonfiškovať a pokúsiť sa ho sami odomknúť alebo cestujúceho na niekoľko hodín zadržať. „Predtým, než sa ľudia dostanú na hranicu, sa musia rozhodnúť, aký veľký zásah do súkromia sú ochotní tolerovať,“ dodal.