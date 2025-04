Izrael rozširuje svoju ofenzívu v Pásme Gazy: Tvrdí, že oblasť chce vyčistiť od teroristov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

JERUZALEM - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu ráno oznámil, že Izrael rozširuje svoje operácie v Pásme Gazy. Izraelské sily tam podľa jeho slov majú vyčistiť oblasti od teroristov aj ich infraštruktúry a obsadiť rozsiahle územia, ktoré budú začlenené do bezpečnostných zón Izraela. Informuje agentúra AFP a denníka The Times of Israel (TOI).