Detský fond UNICEF vyzval Izrael, aby opäť povolil prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy

Ilustračné foto (Zdroj: UNICE/Souleiman/AFP-Services)

„Od 2. marca 2025 nie je umožnený prístup do Gazy žiadnej humanitárnej pomoci - je to najdlhšie obdobie blokády pomoci od začiatku vojny,“ upozornil v sobotu regionálny riaditeľ UNICEF pre Blízky východ a severnú Afriku Edouard Beigbeder. Viedlo to podľa neho k nedostatku potravín, bezpečnej pitnej vody, prístreškov a zdravotníckych zásob. Bez nevyhnutných zásob pravdepodobne stúpne miera podvýživy, chorôb a ďalších nepriaznivých podmienok, ktorým by sa dalo predísť, ako aj k zvýšeniu miery detskej úmrtnosti, dodal Beigbeder.

„Tisícky paliet s humanitárnou pomocou od UNICEF-u čakajú na vstup do Pásma Gazy,“ zdôraznil. „Väčšina tejto pomoci je život zachraňujúca, namiesto záchrany životov však trčí v sklade. Musí sa okamžite povoliť jej vstup. Toto nie je voľba alebo dobročinnosť; toto je povinnosť vyplývajúca z medzinárodného humanitárneho práva,“ upozornil Beigbeder.

Zastavenie humanitárnej pomoci ako forma nátlaku

Izrael po skončení prvej fázy prímeria v Pásme Gazy 2. marca chcel vyvinúť nátlak na palestínskych militantov z hnutia Hamas úplným zastavením dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, pripomína DPA.