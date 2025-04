A je to tu! Hovorí sa o konci Elona Muska v Trumpovej administratíve: Americký prezident povedal dôvody

Elon Musk so synom a Donald Trump. (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON – Dni Elona Muska v Bielom dome sú zrejme zrátané. Miliardár by mal čoskoro odísť z takzvaného ministerstva efektivity (DOGE) ako aj z pozície poradcu. Vyplýva to z vyjadrení samotného Muska ako aj zo slov amerického prezidenta Donalda Trumpa. Udiať by sa tak malo už v najbližších týždňoch. Trump Muskov koniec vysvetľuje tým, že najbohatší muž planéty sa musí venovať svojím firmám.

Musk je aktuálne dočasným vládnym zamestnancom s úväzkom na 130 dní. Z toho vyplýva, že jeho funkčné obdobie by malo končiť koncom mája. CNN citovala amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý o Muskovi povedal, že „má veľkú spoločnosť, ktorú musí riadiť, a tak sa v určitom okamihu vráti späť.“

Musk stojí za firmami Tesla, SpaceX či Neuralink a je tiež majiteľom sociálnej siete X. „Ponechal by som si ho tak dlho, ako budem môcť. Je to veľmi talentovaný chlap. Viete, mám rád šikovných ľudí a on je veľmi šikovný a robí skvelú prácu,“ povedal Trump, ktorý si je vedomí, že v nejakom momente sa Musk bude chcieť vrátiť do svojej spoločnosti.

V súvislosti s budúcnosťou DOGE americký prezident uviedol, že príde moment, keď skončí. Vyjadril však presvedčenie, že šéfovia jednotlivých federálnych agentúr sa veľa naučili o tom, ako robiť túto prácu sami. Tiež si myslí, že niektorí si budú chcieť terajších zamestnancov DOGE ponechať.

Musk už minulý týždeň naznačil, že by v mohol v Trumpovej administratíve skončiť v máji. „Myslím, že v tomto časovom rámci dokončíme väčšinu práce potrebnej na zníženie deficitu o jeden bilión dolárov,“ povedal v rozhovore pre Fox News.