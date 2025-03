Vltava v roku 2004 vyplavila mŕtve telo muža: POSUN po 20 rokoch! DNA ukázala, že ide o Slováka...Výzva polície

Igor Osadzuk (Zdroj: Policie ČR)

PRAHA - V máji 2004 vyplavila Vltava telo neznámeho muža. Až teraz sa podarilo, vďaka databáze DNA a porovnaniu genetických profilov slovenských a českých, zistiť príbuzenskú zhodu zo vzorky DNA na Slovensku a stotožniť, že mŕtvym je Igor Osadzuk zo Slovenska. Teraz sa stredočeskí kriminalisti snažia zistiť a zmapovať, ako sa tento muž dostal zo Slovenska do Čiech, či tu pracoval, u koho býval, s kým sa stýkal, či tu mal nejakých priateľov, kamarátov.

"Príbeh tohto muža, ktorý je stále pre kriminalistov opradený tajomstvom, sa datuje 1. mája 2004. Toho dňa bolo v Stredočeskom kraji, v katastri obce Libčice nad Vltavou - Letky, v okrese Praha západ, nájdené vo Vltave mŕtve telo neznámeho muža. Nariadená súdna pitva nepotvrdila, ale ani stopercentne nevylúčila, možné cudzie zavinenie," informovala k prípadu policajná hovorkyňa Vlasta Suchánková.

Približuje, že na zistenie jeho totožnosti vykonali kriminalisti maximum a využili všetky kriminalistické metódy, aby zistili, o koho ide. U mŕtveho muža odobrali aj vzorku biologického materiálu a podrobili ho analýze DNA. Žiadna zhoda v tomto prípade nebola zistená.

Posun o 20 rokov

Posun v tomto prípade nastal až v marci 2024, kedy boli analýzam DNA podrobené osoby z blízkej i rozšírenej rodiny nezvestných osôb z Česka i Slovenska a porovnané s „bezmennými“ vzorkami mŕtvych osôb nezistenej totožnosti. "Až táto analýza zaviedla krajských kriminalistov na Slovensko, konkrétne k matke mŕtveho muža, kedy sa podarilo zistiť, že mužom nájdeným vo Vltave dňa 1. mája 2004 je Igor Osadzuk, narodený 3. februára 1975," pokračuje Suchánková.

O ňom sa ďalej podarilo zistiť, že v čase od 10. júla 2003 do 28. augusta 2003 bol zamestnaný vo firme v Bardejove. Z nej mal následne odísť a uchádzať sa o prácu v automobilovej spoločnosti v Bratislave, kde ho následne zamestnali. "Čo ale bolo medzi augustom 2003 a 1. májom 2004, kedy bolo telo pána Igora nájdené vo Vltave, nie je vôbec zrejmé," dodáva hovorkyňa.

Kriminalisti nezistili žiadne informácie, ako sa vôbec Igor Osadzuk dostal zo Slovenska do Čiech, kde býval, či a kde pracoval, kto bol prípadne jeho spolubývajúcim, susedom, známym, kolegom, či tu mal nejakých priateľov, kontakty, či navštevoval, prípadne aké, reštaurácie, prevádzky, a podobne. "Kriminalistom by pomohla akákoľvek informácia o Igorovi Osadzukovi, ktorý nikomu nechýba, chýbajú všetky informácie o tom, aká bola jeho cesta zo Slovenska do Čiech a jeho akýkoľvek pohyb," konštatuje na záver Suchánková a vyzýva ľudí, ktorí majú o ňom nejaké informácie, aby ich odovzdali policajtom prostredníctvom bezplatnej tiesňovej linky 158, alebo na telefónnom čísle +420 727 869 753.